Как менялся образ Зеленского, и почему он противится стилю "отрезанная голова"

28 августа 2019, 07:15

Почему президент поменял прическу, часто закатывает рукава и носит, в основном, костюмы синего цвета, разбирался Главред.

28 августа исполняется ровно сто дней, как Владимир Зеленский стал президентом. Стилист Юлия Цыганенкорассказала Главреду, как за это время изменилась внешность главы государства, и что это означает.

По мнению стилиста, раньше Владимир Зеленский был в роли шоумена - носил более стильные костюмы, более трендовые варианты одежды – футболка с костюмом и кедами, интересные прически и укладки.

"Все, что транслирует творческая личность, что означает больше формальные вещи в неформальном исполнении – интересный крой, сочетание стилей, необычный цвет. Также часто появлялся в одежде в яркую клеточку, в интересном цвете, что больше подходит шоумену", - отметила она.

Зеленский
Образ Зеленского до президенства / Фото: Instagram/Владимир Зеленский

Но как только Владимир Зеленский стал готовить себя к публичной роли в формате политики, то начал трансформировать свой стиль, но в повседневной жизни далеко от творческого не ушел.

"Прослеживались подкатанные рукава на рубашках и пиджаках, присутствовали кроссовки. И момент его прошлого тянулся за ним какое-то время: на голосовании, встречах с электоратом, командой, и видеороликах", - объяснила Цыганенко.

Образ Зеленского на одном из предвыборных видеороликов

Стилист отметила, что потом Зеленский стал вникать больше в формальность – примерять на себя протокольные образы.

"И это уже прослеживалось на дебатах, где был, как говорят, весь с иголочки одет. И жилетка, и галстук, и костюм. Таким образом он смог показать, что он человек собранный, деловой, без ветра в голове. Я бы даже отметила, что его образ был более выигрышный в глазах людей – все четко сидело, как влитое", - напомнила эксперт.

Зеленский на дебатах с Порошенко

Кроме того, стилист посоветовала президенту обратить внимание на некие тонкости.

"Не раз отмечалось, что стилисты немножечко уводят его не в ту сторону по пропорциям. Например, нужны брюки покороче, потому что их длина сейчас другая. Штанины должны быть более узкими в соответствии с его ростом и комплекцией. Потому что у него они смотрятся немного оверсайзно (одежда, которая на несколько размеров велика своему обладателю). Длина пиджака тоже должна быть короче. А длина рукава в пиджаке должна быть такой, чтобы на 1,5 см выглядывал манжет рубашки. Галстук ему требуется выбирать боле узкий, потому что Владимир не очень крупной комплекции. И тогда будет правильная пропорция", - заявила она.

По мнению эксперта, он транслирует образ человека делового, но несмотря на свою публичную роль, он не забывает о друзьях.

"Я заметила, что он любит голубой и синий цвет. Особенно на неформальных встречах. Например, он приезжал в натуральном голубом к своим друзьям по 95-му кварталу. А синий и его оттенки обозначают, что человек очень ценит дружбу и ни на что ее не променяет. Мы выбираем цвета подсознательно, и диктует его не здравый рассудок. Например, мы спланировали с вечера надеть костюм определенного цвета, а с утра мы уже меняем свое решение, и выбираем другой. И это нам может продиктовать подсознание или физическое состояние – если повысилось давление, мы не наденем красную одежду, потому что будем себя в ней неуютно чувствовать, она повышает артериальное давление", - объяснила Цыганенко.

Зеленский Лига Смеха
Синий и голубой цвет преобладает в одежде президента / Думская

Стилист отметила, что Зеленский выбирает синий также для официальных мероприятий.

"Мы видим президента в достаточно сдержанных оттенках костюмов, чаще всего – в темно-синих тонах. В деловом мире это обозначает, что человек достаточно компетентен, он знает, что он делает, он может взяться за любой проект. Деловые качества транслируются с помощью глубокого синего цвета. Также он бывает в более насыщенном синем. И это обозначает, что творчество никуда не ушло, а трансформировалось в новаторский подход в отношении политики", - заявила она.

В целом Зеленский придерживается формального протокольного вида, но не всегда мы видим на нем галстук, застегнутые на все пуговицы манжеты.

"Часто закатаны рукава, что является признаком трудолюбия. Возможно, это не случайность, а сделано специально имиджмейкерами. Потому что закатанные рукава могут означать близость к народу. Таким образом человек показывает, что ему неважны сейчас все эти официальные протокольные моменты, жесткие рамки", - допустила эксперт.

Зеленский
Зеленский часто появляется на публике в рубашке с закатанными рукавами/ Reuters

Цыганенко объяснила, что люди, которые выбирают свободную одежду, не любят подстраиваться под рамки, но готовы к новаторству, могут даже диктовать свои условия.

"Как правило, это присуще людям, которые любят трикотаж, свободную или вязанную одежу. А Владимира Зеленского раньше мы часто видели в футболках, он любил в водолазках появляться на публике, и вел в них мероприятия. Когда человек любит тканные материалы, которые более структурированы, они его собирают. И такой человек более спокойно подстраивается под рамки, спокойно их выдерживает – такие правила, значит будем по ним играть. А будут другие – будем под них подстраиваться", - сказала она.

"И сейчас эта роль дается Зеленскому очень нелегко, он вынужден носить костюмы, ткань его собирает. Но этого не отнять от стиля политиков, и это должно быть - никто не разрешит ему на формальных встречах носить водолазки. И когда он вот так одевается, то видно, что он вынужден это терпеть – он даже расстегивает верхнюю пуговицу на пиджаке. Потому что хочет показать, что готов на компромиссные решение, предложить новое, открыт для общения. И то, что он не затягивает узлом галстука это подтверждает", - добавила стилист.

По мнению Цыганенко, глава государства противится образу "отрезанная голова".

"Человек, когда завязывает галстук, то есть хочет выглядеть формально – это значит, что голова работает, и сейчас она будет доносить нужную информацию: "слушайте меня внимательно!". Это называется отрезаем голову от тела, логику и ум - от эмоциональной части и нашего низа", - отметила эксперт.

Зеленский
Зеленский нередко отказывается от галстука / president.gov.ua

Стилист также обратила внимание, что президент поменял прическу, поэтому визуально стал выглядеть старше.

"Фактура лица стала более мужественной. Это возможно, связано с тем, что решил просто изменить что-то в своей внешности.  Также новый образ может означать, что он хочет казаться старше. Его все-таки визуально воспринимают как молодого политика. И поэтому подсознательно хочется энергию мудрости и взрослости передать стрижкой, поэтому и исчезли бакенбарды. На языке имиджа это обозначает, что хочется казаться солидней", - объяснила Цыганенко.  

Владимир Зеленский
Раньше Зеленский носил бакенбарды / ТСН

"Владимир ранее надевал достаточно стильные костюмы – позволял укороченные брюки, интересные носки. А сейчас он придерживается боле консервативного стиля. Возможно, это связано с тем, что он не хочет напугать людей излишним озорством. И возможно, он осторожнее себя проявляет потому что люди ждут от него изменений, и разглядывают под микроскопом каждый шаг в многократном увеличении", - добавила эксперт.

Стилист отметила, что Владимир Зеленский немножко неформатный политик, неформальный, не любит рамки, плюс вносит что-то новое, например, государство в смартфоне. И если еще и внешний вид будет слишком необычный, то, по ее мнению, это будет перебор.

"Возможно, когда он утвердится в глазах многих в своей компетентности, когда покажет, что сделал то, что обещал, то людям будет все равно как он одет. Это как с начинающими блогерами – когда они впервые выкладывают в интернет информацию, то зрители разбирают их по косточкам – что они говорят, как говорят, что в эти слова вкладывают и как при этом выглядят.  Когда блогер набирает популярность, и у него появляется 200 тыс. подписчиков, то уже неважно что писать и что говорить, тут уже есть кредит доверия. Поэтому пока всячески отводим внимание от внешнего вида, и показываем все делами", - резюмировала она.

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Владимир Зеленский образ стиль
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