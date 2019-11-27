В Житомире придумали, как заработать на Зеленском и его цитатах: фото

Владимир Зеленский / УНИАН

В Житомире решили устроить небольшой бизнес на самых ярких цитатах и мемах, связанных с президентом Владимиром Зеленским, и поместить их на носки.

Соответствующее сообщение опубликовали местные СМИ. По их данным, в ассортименте житомирского магазина появились и уже около месяца продаются зеленые носки с цитатами Зеленского по типу: "Вийди отсюда, розбійник" либо "Плохо чуєш мене?".

Напомним, летом нынешнего года Ярослав Годунок (секретарь Бориспольского городского совета) был изгнан из с заседания президентом Владимиром Зеленским. Президент, узнав из Сети, что Годунок имеет в своем пассиве судимость устроил недолгую перепалки и выгнал того, сказав фразу, немедленно ставшую крылатой: "Выйди отсюда! Разбойник ты".