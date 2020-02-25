"Пощупайте свой лоб": в Украине не проверяют пассажиров на рейсах из Италии

В Украине не проверяют пассажиров на рейсах из Италии / Фото: Reuters

В столичных аэропортах по состоянию на 14:00 вторника, 25 февраля, дополнительные меры эпидемиологической безопасности по проверкам пассажиров, прибывающих в Украину прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус, Министерством здравоохранения Украины не обеспечиваются.

"Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет. Со стороны государства никакого специального контроля в связи с эпидемией коронавируса ни на рейсах из Италии, ни на рейсах из других стран не обеспечено. Никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли", - сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта "Киев" им.Сикорского Галина Богданенко, передает Интерфакс-Украина.

При этом Богданенко отметила, что в аэропорту "Киев" в штатном режиме работает санитарно-карантинный пункт, находящийся в подчинении Лабораторного центра Минздрава на воздушном транспорте.

"Этот пункт работает штатно, согласно всем процедурам и в соответствии с украинским законодательством. Специалисты санитарно-карантинного пункта прибывают к месту посадки самолета, только если получают сигнал от экипажа, что на борту находится пассажир, чье состояние здоровья вызывает опасение", - пояснила Богданенко.

В то же время в соцсетях начинается паника. Украинцы рассказывают, что происходит в аэропортах.

"Коронавірус не пройде!!! Чоловік вчора прилетів в Україну, мав змогу побачити, як контролюють пасажирів, що прилетіли у аеропорт Львова.

Біля виходу з літака стоїть медсестра. На око обирає пасажирів азійської зовнішності. Пальчиком вказує їм взяти у бік. Надягає маску.Далі намагається поміряти на лобі температуру безконтактним термометром, який (о диво))) не робе.Медсестра мацає рукою лоба, визначає - коронавірусу нема, проходьте.

Тому можете бути спокійні за Україну і за себе, все під пильним контролем.А якщо переживаєте і сумніваєтесь, чи не захворіли бува - та помацайте ж собі лоба!)", - рассказала Лидия Аким.

"А наші демократії не чешуться тільки грозяться і хворих у нас не має бо ніхто не перевіряє, А міністр здоров'я сидить в Санжаку замість того щоб організовувати підготовку до обмеження завезення вірусу в державу!Нормально ,правда!", - пишет Валентина Сеник.

Читайте также"Глаза тьмы": американский писатель предсказал вспышку китайского коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, коронавирус COVID-19 из Китая добрался до Канарских островов. В отеле на юге курортного острова Тенерифе болезнь подтвердилась у одного из посетителей.

После обнаружения инфицированного более тысячи постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace были заблокированы в здании на время проведения тестов, передает издание Diario de Avisos.



