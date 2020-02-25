"Для вируса открыты все двери": в Сети бьют тревогу из-за ситуации в аэропорту Борисполь

Аэропорт Борисполь / avianews.com

В столичном аэропорту Борисполь среди пассажиров, которые прилетели из Рима, не стали проводить медицинский контроль, несмотря на то, что в Италии зафиксирована вспышка коронавируса covid-19.

Пассажирка рейса Иванна Будник сообщила, что медицинский контроль должен был начаться после приземления.

"У нас был рейс из Рима. В самолете сказали – сейчас будет медицинский контроль, оставайтесь на местах. Но через минуту всех выпустили. Без всякого контроля... На получении багажа рядом был рейс из Милана. А там реально паника. Там карантин. Другие страны не принимают самолеты и автобусы. У нас никого не проверили!", - написала она в Facebook.

При этом, по ее словам, по прилету в Италию все проходили контроль через бесконтактное измерение температуры по инфракрасному излучению.

"Вывод один – для вируса в Украине открыты все двери. Мы в очень надежных руках нашей страны. Знаете, что мы почувствовали? Злость. Позор от такой безответственности. Надеюсь на количество выпитого просеко и святую воду, которой окропимся дома", – иронично отметила Будник.

Как отреагировали в Сети:

"Не проверяли, потому что Рим не находится в красной зоне, и там не зарегистрировано коронавируса"

"А толку от того измерения температуры? В аэропорту нет, а дома повысится. Из Китая привезли на карантин, так надо всех новоприбывших на карантин селить".

"Чиновники молятся, чтобы вирус зашел в Украину. Так сколько всего можно будет под шумок сделать"

"Не устраивайте панику, от гриппа сколько умерло, от кори, в Италии умерли пациенты, которые имели проблемы со здоровьем"

Напомним, Италия находится на третьем месте в мире по количеству случаев заражений коронавирусом после Китая и Южной Кореи. Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что будет проводиться температурный скрининг на украинских пограничных постах, куда прибывают пассажиры из Италии. Это касается аэропортов Борисполь и Жуляны. Также температуру будут проверять пассажирам на пункте пропуска автомобильного сообщения Тиса в Закарпатской области.

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Как сообщал Главред, коронавирус из Китая активно распространяется на севере Италии. На данный момент число зараженных перевалило за двести и составляет 229 случаев. Кроме того, возросло и число жертв коронавируса – на данный момент известно о семи смертях.