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"Не только девушка с собачкой": украинец из Уханя записал обращение к Зеленскому

26 февраля 2020, 20:32

Гражданин Украины, которого оставили в Китае, обратился к президенту с просьбой.

Украинец просит у Зеленского забрать его из Китая / Громадське

В мире бушует страшный коронавирус из Китая, который быстро распространяет по странам. Недавно Украина провела эвакуацию своих граждан из Китая, а украинец, которого не забрали на родину из-за повышенной температуры, записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает hromadske, по словам Святослава Гарасюка, после трех анализов у ​​него не обнаружили китайский коронавирус и сейчас он чувствует себя хорошо.

Он также заявил, что "кроме девушки с собачкой, в Ухане еще трое украинцев, которых не эвакуировали в Украину из-за повышенной температуры".

"Я постоянно на связи с посольством Украины, но какой-то конкретной информации по нашей эвакуации они предоставить не могут", - сказал он.

Украинец добавил, что единственное, о чем ему сообщили, это что он не сможет покинуть территорию Китая самостоятельно, а только с помощью посольства Украины.

Эвакуация из Китая

Ранее Главред писал, что  Украина снова спецрейсом привезет граждан своего государства из охваченного коронавирусом города Уханя и провинции Хубэй в Китае, если будет достаточное количество желающих вернуться на родину.

Как заявил 22 февраля на брифинге заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, украинцы, которые находятся сейчас в закрытом на карантин китайском городе, должны подать соответствующие заявки в посольство, чтобы их попытались вернуть на родину.

Также напомним, эвакуированная спецрейсом из Уханя криворожанка Карина Гончарук рассказала, какие эмоции пережили пассажиры автобуса, который на въезде в санаторий Новых Санжар атаковали камнями и пылающими шинами.

"Когда наша колона заехала в Новые Санжары, мы услышали, что люди что–то кричали. Некоторые из них начали бросать камни в автобус. С нами в автобусе ехал иностранец, он вообще не понимал, что происходит и что говорят. Он все снимал на мобильный телефон, он улыбался и махал рукой, как знак приветствия. Но когда его окно разбили камнем, он понял, что что–то не так", - рассказала девушка.

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