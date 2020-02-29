Лекарства есть: Скалецкая рассказала о лечении украинцев от смертельного коронавируса

Зоряна Скалецкая / Фото: УНИАН

Украинцев, которые заразятся коронавирусом covid-19, будут лечить в коммунальных и государственных медицинских учреждениях. По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, заболевших не надо будет оплачивать свое лечение.

"Все люди, которые находятся в наших медицинских заведениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть", - объяснила глава Минздрава в интервью hromadskе.

При этом она указала, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует симптоматическое лечение, а именно снижение температуры и лечение кашля.

"Просьба - не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился и началась острая пневмония и проблемы с дыханием", - подчеркнула Скалецкая.

Как ранее сообщал Главред, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила о том, что Украина уже закупила тест-системы, которые позволяют за считанные минуты выявлять потенциальных больных. При этом пока что в Украине нет случаев заражения вирусом covid-19.