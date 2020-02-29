Обсервация в Новых Санжарах: стало известно, когда украинцы поедут домой

Медцентр в Новых Санжарах / Facebook/Александр Махов

Эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы готовятся к возвращению домой из медицинского центра в Новых Санжарах, где они находятся на период обсервации. Эпидемиологи повторно взяли у всех анализы.

По словам журналиста Александра Махова, результаты должны сообщить в среду, 4 марта.

"В медцентр Нацгвардии прибыли эпидемиологи повторно брать материалы для анализа на коронавирус. Результаты должны сообщить в среду", - сообщил Махов в Facebook.

При этом он отметил, что предварительно, уже в четверг, 5 марта, утром всех эвакуированных из Уханя, должны отпустить домой, но точная дата станет известна после исследования на китайский коронавирус.

Как ранее сообщал Главред, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в случае вспышки эпидемии коронавируса коек в украинских больницах хватит на четыре месяца. При этом она заверила, что в Новых Санжарах нет случаев заражения covid-19.