Предприимчивые украинцы придумали новый способ переправки "коронавирусной" контрабанды

Задержанный водолаз / Facebook/ DPSUkraine

Пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда поймали мужчину в гидрокостюме с "коронавирусной" контрабандой. Отмечается, что он переправлял в Румынию медицинские маски

По данным пресс-службы ГПСУ, во время патрулирования украинского-румынского участка границы на реке Тиса пограничники заметили подозрительного мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды. Отмечается, что злоумышленник попытался скрыться, но пограничники сделали предупредительный выстрел и задержали "водолаза".

Никаких документов мужчина при себе не имел, но признался, что переправлял в Румынию маски.

Позже выяснилось, что злоумышленник - 29-летний житель города Рахов Закарпатской области Украины.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления админппротокола мужчину доставили в пограничное подразделение. Материалы его дела были направлены в суд. Раховский райсуд в четверг, 19 марта, назначил контрабандисту наказание в виде 10 суток ареста.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве с 18 марта пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт в связи с введением карантина из-за коронавируса,