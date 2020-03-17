Нет маски - иди пешком: в Киеве запретили заходить в общественный транспорт без маски

Без масок в Киеве не пустят в общественный транспорт / Фото: УНИАН

В Киеве с 18 марта пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт в связи с введением карантина из-за коронавируса, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

При этом Поворозник призвал жителей Киева по возможности не пользоваться транспортом.

"Относительно пассажирскому автотранспорту. С завтрашнего дня, допуск пассажиров в транспорт будет осуществляться исключительно в масках", - заявил Поворозник.

Маски на вес золота

Добавим, что медицинские маски теперь ценятся на вес золота. В частности, полиция Киева задержала группу лиц, которая 13 марта ограбила предприятие, завладев 100 тысячами медицинских масок.

В сообщении пресс-службы столичной прокуратуры от 17 марта сказано, что маски на сумму около 1 млн гривен потерпевшие приобрели в различных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.

Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты. Представившись работниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.

"В ходе досудебного следствия правоохранителям удалось установить трех лиц, причастных к преступлению, и задержать их. Разбойниками оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их дальнейшей перепродажи", - сказано в сообщении правоохранителей.

Читайте такжеКогда пандемия коронавируса пойдет на спад – эксперт удивил прогнозомНапомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 столичный метрополитен закроют сегодня, 17 марта, в 23:00. Работа подземки будет приостановлена предварительно до 3 апреля, сообщил мэр города Виталий Кличко. Столичный градоначальник уточнил, что Киев должен закрыть метрополитен согласно решению Кабмина.

При этом наземный транспорт будет работать в штатном режиме, дублируя линии метро.