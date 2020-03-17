УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Стало известно, когда закроют метро в Киеве

17 марта 2020, 12:25

Наземный транспорт будет работать в штатном режиме.

Метро, поезд
Столичный метрополитен временно остановит работу  / УНИАН

В связи с угрозой распространения коронавируса  Covid-19 столичный метрополитен закроют сегодня, 17 марта, в 23:00. Работа подземки будет приостановлена предварительно до 3 апреля. 

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telergam-канале. Столичный градоначальник уточнил, что Киев должен закрыть метрополитен согласно решению Кабмина. 

"Поэтому сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - сообщил Кличко.

При этом наземный транспорт будет работать в штатном режиме, дублируя линии метро.

Ранее Telegram-канал VESTI со ссылкой на собственный источник сообщал, что секретариат Кабинета министров Украины готовит постановление об ограничении передвижения по Киеву.

Читайте такжеГорсовет решил закрыть метро Харькова – сроки и чем заменят

Напомним, ранее сообщалось, что с 12:00 дня 18 марта в Киеве и других городах Украины будет остановлена работа всех линий метрополитена на неопределенный срок. Как заявил президент Владимир Зеленский, экстренные меры связаны с карантином и будут предприняты для пресечения распространения в стране китайского коронавируса. 

Читайте такжеСМИ разузнали, будут ли вводить чрезвычайное положение в Украине

Как сообщал Главред, с 17 марта в Киеве в связи с карантином закроют места массового скопления людей. Будут закрыты ТРЦ (за исключением продуктовых магазинов, аптек), детские развлекательные центры, спортзалы/бассейны, зоопарки, парки аттракционов, кинотеатры, музеи и другие культурные заведения. Кроме того, работодателей попросили перевести сотрудников на "удаленку".

коронавирус Виталий Кличко метро карантин новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, когда закроют метро в Киеве». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:40
Из-за коронавируса почти все игровые релизы 2020 года оказались под угрозой переноса
12:30
Шнуров высказался о принадлежности Крыма
12:25
Стало известно, когда закроют метро в Киеве
12:24
Американцы начали испытания вакцины против Covid-19: когда ждать "противоядие" Видео
12:01
СМИ разузнали, будут ли вводить чрезвычайное положение в Украине
12:01
Опять проблемы: обновление Windows 10 сильно замедлило работу компьютеров
11:52
От кофе до шаурмы: СМИ показали, как торговцы в Киеве "забили" на карантин
11:47
Горсовет решил закрыть метро Харькова – сроки и чем заменят Видео
11:41
Чумак не захотел работать с Венедиктовой и подал в отставку Видео
11:27
В МИД рассказали о судьбе застрявших за границей украинцев
11:10
Рада на время карантина приняла важное решение о переселенцах с Донбасса
11:06
Депутаты "осыпали" предпринимателей льготами: подробности Видео
10:44
Министром экономики Украины стал топ-менеджер из агросектора
10:37
"Власть хочет посадить Порошенко": в Раде глотку бешеного Гончаренко затыкали маской
10:35
Пограничники закрыли границу с аннексированным Крымом: кого будут пускать
10:06
Генпрокурором Украины впервые стала женщина
10:03
Потери будут печальными: как коронавирус повлияет на украинцев мнение
10:01
Коронавирус в Украине: для киевлян приготовили новые жесткие ограничения - СМИ
09:58
Четыре заражения COVID-19 внутри страны: Минздрав огорошил заявлением Видео
09:46
Курс доллара в Украине пробил новое дно: подробности
09:35
Уханьская зараза передается через распространенное средство профилактики - ученые Видео
09:15
Украина огородилась от внешнего мира из-за коронавируса: детали
09:10
Режим ЧС в Украине: Шмыгаль сделал важное заявление
08:44
Рада приняла закон о противодействии COVID-19
08:42
Украинским медикам поведали, как найти коронавирус и избежать заражения
08:30
Как рыночек коронавирус победил мнение
07:54
Коронавирус в Канаде: Трюдо закрыл границу, кого не коснется запрет на въезд
07:22
Не пустили в самолет: более ста украинцев застряли на Шри-Ланке Видео
06:59
Все это плохо кончится: власти рискуют превратить эпидемию коронавируса в геноцид мнение
06:52
Зеленский внес в Раду предложение по новому генпрокурору: кто официальный кандидат
06:33
Лакомые сырники в духовке, классические и без привычных компонентов: рецепты Видео
06:16
Мир захватил новый тренд – в моде медицинские маски с принтами: фото Фото
05:50
Блеск "Золотого тельца": астролог дала денежный совет двум знакам Зодиака
05:17
Какие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 году Видео
04:50
Сколько чашек кофе пить в день, чтобы похудеть: ученые дали ответ
04:38
Сразу +10 лет и титул "карга": окрашивание волос, которое дьявольски старит Фото
04:09
Сексом по инфекции: русская порнозвезда предложила отдаться за вакцину от коронавируса
03:44
Курс доллара резко подскочит из-за карантина: прогноз экспертов
03:01
Как правильно пить и как заваривать: эксперты раскрыли все секреты зеленого чая
02:15
Пикантный беспредел: в Киеве мужчина с пистолетом устроил дебош в секс-шопе
01:38
Мешками выносят: в "ДНР" назревает продуктовый кризис из-за коронавирусной паники Видео
01:13
Актер из сериала Игра престолов сообщил о заражении коронавирусом
00:55
Успокоиться: диетолог объяснила, как выжить в коронавирусный карантин
00:42
В СБУ опровергли фейк о распылении дезинфекции с вертолетов
00:30
Эксперт рассказал, поможет ли карантин из-за коронавируса пожилым людям
00:19
17 марта – какой сегодня праздник: День Патрика и Герасима Грачевника Фото Видео
00:07
Граница на замке: Украина прекратила международное сообщение Видео
16 марта, понедельник
23:43
Киевский студент и туристка из Франции: Кличко рассказал о первых жертвах коронавируса в Киеве Видео
23:25
Суд России "умножил на ноль" сроки Путина
23:20
Выстроились очереди: в Амстердаме из-за коронавируса закрывают точки по продаже марихуаны Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять