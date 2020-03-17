Стало известно, когда закроют метро в Киеве

Столичный метрополитен временно остановит работу / УНИАН

В связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 столичный метрополитен закроют сегодня, 17 марта, в 23:00. Работа подземки будет приостановлена предварительно до 3 апреля.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telergam-канале. Столичный градоначальник уточнил, что Киев должен закрыть метрополитен согласно решению Кабмина.

"Поэтому сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - сообщил Кличко.

При этом наземный транспорт будет работать в штатном режиме, дублируя линии метро.

Ранее Telegram-канал VESTI со ссылкой на собственный источник сообщал, что секретариат Кабинета министров Украины готовит постановление об ограничении передвижения по Киеву.

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Напомним, ранее сообщалось, что с 12:00 дня 18 марта в Киеве и других городах Украины будет остановлена работа всех линий метрополитена на неопределенный срок. Как заявил президент Владимир Зеленский, экстренные меры связаны с карантином и будут предприняты для пресечения распространения в стране китайского коронавируса.

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Как сообщал Главред, с 17 марта в Киеве в связи с карантином закроют места массового скопления людей. Будут закрыты ТРЦ (за исключением продуктовых магазинов, аптек), детские развлекательные центры, спортзалы/бассейны, зоопарки, парки аттракционов, кинотеатры, музеи и другие культурные заведения. Кроме того, работодателей попросили перевести сотрудников на "удаленку".