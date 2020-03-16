Киев переходит на чрезвычайку: из-за карантина закрывают ТРЦ, магазины и общепит

В Киеве ограничат проведение мероприятий с массовым участием граждан / УНИАН

Со вторник, 17 марта, в Киеве в связи с карантином закроют места массового скопления людей.

Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киева с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, трансляция которой велась с YouTube.

В частности, с 0:00 17 марта в Киеве максимально ограничат проведение, спортивных, культурных, социально религиозных мероприятий с массовым участием граждан.

"Работу точек общепита и быстрого общепита – рестораны, кафе и бары оставить доступными исключительно для онлайн-заказов", - говорится в решение Комиссии.

Читайте такжеВласти бессильны: Covid-19 будет бушевать до 2021 года, заболеют миллионы – СМИВ то же время будут закрыты ТРЦ (за исключением продуктовых магазинов, аптек), детские развлекательные центры, спортзалы/бассейны, зоопарки, парки аттракционов, кинотеатры, музеи и другие культурные заведения.

Вместе с тем транспорт будет работать в обычном режиме, однако жителям рекомендуют передвигаться только по необходимости. Кроме того, работодателей попросили перевести сотрудников на "удаленку".

Наконец во время заседания Комиссии было принято решение о введении в Киеве чрезвычайной ситуации после консультации с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в Украине зафиксировали еще два новых случая инфицирования коронавирусом. 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено наличие COVID-19.