Зеленский заявил об остановке работы метрополитенов в Украине

Подземка будет остановлена с 18 марта.
В Киеве и других городах Украины с 12:00 дня 18 марта будет остановлена работа всех линий метрополитена на неопределенный срок.
Как заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский, экстренные меры связаны с карантином и будут предприняты для пресечения распространения в стране китайского коронавируса.
Глава государства подчеркнул, что Кабинету министров будет рекомендовано с 12:00 18 марта также запретить железнодорожное, авиа и автобусное междугородное пассажирское сообщение.
По словам Зеленского, междугородное сообщение может осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутном такси и такси. И до 20 человек можно будет перевозить в тролейбусах, автобусах, вагонах трамваев.
Ранее стало известно, что Египет останавливает авиасообщение, украинцы должны вернуться сами. Египет дал туристам три дня, чтобы покинуть страну.
Также стало известно, что Польша закрывает границы и объявляет режим эпидемической угрозы из-за коронавируса.
Ранее в США ввели чрезвычайное положение. Дональд Трамп заявил, что штаты получат дополнительное финансирование для борьбы с вирусом.
Напомним, Украина в свою очередь вводит следующие меры:
закрыта граница для иностранцев – с 00.01 16 марта 2020 – исключение для дипломатов и представителей международных миссий, тех, кто имеет право на проживание в Украине;
остановлено авиасообщение – на две недели тоже с 00.01 16 марта 2020;
в Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса. ЧП начнет действовать с 14 марта.
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