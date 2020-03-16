Зеленский заявил об остановке работы метрополитенов в Украине

Метро отправят на карантин / Фото pixabay.com

В Киеве и других городах Украины с 12:00 дня 18 марта будет остановлена работа всех линий метрополитена на неопределенный срок.

Как заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский, экстренные меры связаны с карантином и будут предприняты для пресечения распространения в стране китайского коронавируса.

Глава государства подчеркнул, что Кабинету министров будет рекомендовано с 12:00 18 марта также запретить железнодорожное, авиа и автобусное междугородное пассажирское сообщение.

По словам Зеленского, междугородное сообщение может осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутном такси и такси. И до 20 человек можно будет перевозить в тролейбусах, автобусах, вагонах трамваев.

Ранее стало известно, что Египет останавливает авиасообщение, украинцы должны вернуться сами. Египет дал туристам три дня, чтобы покинуть страну.

Также стало известно, что Польша закрывает границы и объявляет режим эпидемической угрозы из-за коронавируса.

Ранее в США ввели чрезвычайное положение. Дональд Трамп заявил, что штаты получат дополнительное финансирование для борьбы с вирусом.

Напомним, Украина в свою очередь вводит следующие меры:

закрыта граница для иностранцев – с 00.01 16 марта 2020 – исключение для дипломатов и представителей международных миссий, тех, кто имеет право на проживание в Украине;

остановлено авиасообщение – на две недели тоже с 00.01 16 марта 2020;

в Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса. ЧП начнет действовать с 14 марта.

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