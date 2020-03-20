В Киеве задержали любителя "русского мира": подробности

СБУ / ssu.gov

Правоохранители в Киеве поймали пропагандиста, который распространял сепаратистские призывы и идеи "русского мира". Мужчина занимался пропагандой под кураторством пророссийского общественного движения.

По данным СБУ, данную организацию используют спецслужбы РФ для информационной войны против Украины. Житель столицы размещал в сети Интернет материалы с призывами к свержению конституционного строя в стране, за что получал деньги на карты российских банков. Также у мужчины было удостоверение одного из российских изданий.

Задержанному сообщили подозрение по части 2 статьи 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины

Как ранее сообщал Главред, в Украину на три года запрещен въезд российскому журналисту, который незаконно посещал аннексированный Крым.