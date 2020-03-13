Из Украины выслали еще одного российского тележурналиста: названа причина

Журналист РФ нарушил украинское законодательство.
В Украину на три года запрещен въезд российскому журналисту, который незаконно посещал аннексированный Крым.
Как рассказали в Госпогранслужбе, в поле зрения пограничников попал гражданин России, который находился в Украине с частной целью и улетал обратным рейсом из аэропорта Борисполь.
"Россиянина сотрудники ГПСУ пригласили для дополнительного общения, ведь на момент его вылета из Украины стало известно, что он нарушил украинское законодательство, а именно - незаконно пересек границу в закрытом пункте пропуска ВОТ АР Крым", - говорится в сообщении.
Во время разговора с пограничниками мужчина всячески отрицал свое пребывание в Крыму и путался в своих ответах.
"И только при приведении неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году", - отмечают в ГПАУ.
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Отметим, что на опубликованном Госпогранслужбой видео мужчина рассказал, что прибыл в оккупированный Симферополя самолетом из Москвы.
В настоящее время за нарушение украинского законодательства пограничники запретили россиянину въезд на три года и отправили его обратным рейсом в Минск.
По данным СМИ, речь идет о корреспонденте российского телеканала НТВ Алексее Петрушко.
Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Жуляны пограничники не пропустили в Украину главного редактора российского телеканала RTVI Алексея Пивоварова.