Из Украины выслали еще одного российского тележурналиста: названа причина

Журналисту РФ запретили въезд в Украину / dpsu.gov.ua

В Украину на три года запрещен въезд российскому журналисту, который незаконно посещал аннексированный Крым.

Как рассказали в Госпогранслужбе, в поле зрения пограничников попал гражданин России, который находился в Украине с частной целью и улетал обратным рейсом из аэропорта Борисполь.

"Россиянина сотрудники ГПСУ пригласили для дополнительного общения, ведь на момент его вылета из Украины стало известно, что он нарушил украинское законодательство, а именно - незаконно пересек границу в закрытом пункте пропуска ВОТ АР Крым", - говорится в сообщении.

Во время разговора с пограничниками мужчина всячески отрицал свое пребывание в Крыму и путался в своих ответах.

"И только при приведении неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году", - отмечают в ГПАУ.

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Отметим, что на опубликованном Госпогранслужбой видео мужчина рассказал, что прибыл в оккупированный Симферополя самолетом из Москвы.

В настоящее время за нарушение украинского законодательства пограничники запретили россиянину въезд на три года и отправили его обратным рейсом в Минск.

По данным СМИ, речь идет о корреспонденте российского телеканала НТВ Алексее Петрушко.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Жуляны пограничники не пропустили в Украину главного редактора российского телеканала RTVI Алексея Пивоварова.