"Нехай щастить": известного российского журналиста завернули на границе Украины

Алексея Пивоваров не пустили в Украину / Фейсбук А.Пивоварова

В аэропорту Жуляны пограничники не пропустили в Украину главного редактора российского телеканала RTVI Алексея Пивоварова.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили", - написал Пивоваров на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фото выданного ему решения сотрудников Госпогранслужбы об отказе в пересечении границы.

Согласно документу, он "не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины".

/ Фейсбук А.Пивоварова

Обратим внимание, что Пивоваров внесен в базу украинского сайта Миротворец.

Отметим, что многие пользователи критически оценили пост Пивоварова:

"Вы зае*али "любить украинцев". Вы сначала берете... интервью у прилепина - тем самым вообще признавая существование этого убийцы и мародера и раскручивая его медийно, а потом летите в Киев нас "любить"? Вы охренели окончательно? Уберитесь из Крыма и Донбасса. Выплатите репарации за 15 тысяч погибших украинцев и разрушенную промышленность и убитый в хлам ЮБК. И тогда мы, может быть, будем разговаривать. И не факт, что пускать", "Нехай щастить!", "Он работник росс сми. Этого достаточно. И можно хоть один его материал против росс оккупации Крыма и Донбасса?? А критиковать власти сосед страны ( закрывая глаза на ее частич оккупацию вашей армией и прочее ) и требовать от Вселенной свободы всем политузникам - это , конечно , одновременно подвиг и гражд позиция и профессионал журналист долг", "Было бы странно если пустили. А так все в порядке. Граница на замке", - подчеркнули пользователи в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские пограничники не пропустили на территорию страны двоих российских пропагандистов.