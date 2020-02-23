На границе Украины завернули еще двоих российских пропагандистов

В Украину не пустили еще двоих российских пропагандистов / dpsu.gov.ua

Украинские пограничники не пропустили на территорию страны двуоих российских пропагандистов.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в субботу, 22 февраля, в аэропорту Киев в пропуске в Украину было отказано двоим гражданам России, которые работают в сфере массовой информации.

"Вчера во время оформления рейса Минск-Киев пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновение" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", - говорится в сообщении ГПСУ.

Читайте также"Мы в центре Киева": пропагандисты РФ слетелись в Украину после приглашения ЗеленскогоВ пресс-службе погранслужбы уточнили, что тем же рейсом, с той же целью, по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения, которая обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированной Крымском полуострове.

"А на своем профиле россиянка преподает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. Этой путешественнице тоже не удалось попасть на лекции в Киев", - отмечается в сообщении.

Обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и запретили въезд на 3 года. В воскресенье утром они обратным рейсом улетели в Минск.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украину не пустили соратника Владимира Жириновского.