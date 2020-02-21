Пропагандисты ехали с лекциями: в Украину не пустили соратника Жириновского

В Украину не пустили российских пропагандистов / dpsu.gov.ua

Сотрудники Государственной пограничной службы отказали во въезде в Украину россиянам, которые ехали в Киев для проведения тренингов и лекций по написанию текстов, коммуникаций, пиара и журналистики.

В частности, рейсом из Минска прилетел гражданин России 1985 года рождения, который сообщил, что приехал для тренингов и занятий со слушателями, сообщается на сайте ГПСУ.

При этом сотрудники ГПСУ установили, что лектор, сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от Либерально-демократической партии России в Московскую думу, а также является специалистом по вопросам информационной войны.

"Лекции на эту тему он, кстати, читал в оккупированном Крыму в так называемом молодежно-патриотическом лагере Донузлав-2015. Тогда организаторы - всероссийская организация Боевое братство - высоко оценили работу тренера и наградили его медалью Участник шествия Бессмертный полк. Украинские пограничники также оценили "заслуги" россиянина. Он вернулся обратным рейсом со штампом в паспорте "Запрет въезда" на 3 года", - сказано в сообщении.

/ dpsu.gov.ua

Также сообщается, что рейсом из Минска прилетел россиянин 1986 года рождения, который намеревался читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. В его биографии пограничники обнаружили факт незаконного посещения оккупированного Крыма, поэтому мужчину отправили на обратный рейс в Минск и запретили въезд в Украину на 3 года.

"Кроме двух мужчин-пропагандистов в Жулянах "завернули" и россиянку 1980 года рождения. Она тоже прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов. Но границу пересечь не смогла, так как её цель поездки и представленные подтверждения не убедили погарничников. Также было установлено, что женщина занимает должность в запрещенном в Украине интернет-ресурсе", - добавили пограничники.

По данным источника УНИАН в Государственной пограничной службе, речь идет о гражданах РФ Дмитрии Сидорине, Андрее Фрольченкове и Екатерине Дементьевой, которая является топ-менеджером российского Яндекса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева на шествии в честь дня рождения Степана Бандеры заметили российского пропагандиста.