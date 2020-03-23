Коболеву резко урезали зарплату: за что и насколько

Новый контракт для Андрея Коболева как для главы Нафтогаза Украины содержит заметное уменьшение его зарплаты.
Зарплата главы госкомпании Нафтогаз Украины Андрей Коболева снизилась вдвое
Такое решение было принято Наблюдательным советом госкомпании. "Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года - до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов", - говорятся в официальном сообщении.
Кроме того, для Коболева как для главы Нафтогаза также был установлен ряд критериев оценки эффективности его работы - выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи отечественного газа.
"Правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий Наблюдательного совета", - заявили в госкомпании.
Напомним, ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил о том, что газовый контракт между Украиной и Россией в конце 2019 года опустил цены на газ в Европе. За это заявление его жестко раскритиковали пользователи Сети.