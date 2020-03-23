Коболеву резко урезали зарплату: за что и насколько

Андрею Коболеву уменьшили зарплату на посту главы Нафтогаза / УНИАН

Зарплата главы госкомпании Нафтогаз Украины Андрей Коболева снизилась вдвое

Такое решение было принято Наблюдательным советом госкомпании. "Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года - до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов", - говорятся в официальном сообщении.

Кроме того, для Коболева как для главы Нафтогаза также был установлен ряд критериев оценки эффективности его работы - выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи отечественного газа.

"Правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий Наблюдательного совета", - заявили в госкомпании.

Напомним, ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил о том, что газовый контракт между Украиной и Россией в конце 2019 года опустил цены на газ в Европе. За это заявление его жестко раскритиковали пользователи Сети.