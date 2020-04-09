Япония передает Украине препарат фавипиравир для лечения Covid-19

Япония передаст Украине партию противовирусного препарата / Фото Reuters

Япония намерена передать Украине препарат фавипиравир (Авиган), который успешно применяют для лечения коронавируса Covid-19.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, сейчас разрабатывается механизм передачи лекарства в Киев.

Сейчас данный препарат хотят получить многие страны мира, поскольку появилась информация о его успешном применении для лечения коронавируса. Однако клинические исследования фавипиравир еще не завершены.

"Мы благодарны правительству Японии, что очень быстро откликнулись на нашу просьбу о помощи, и Украина вошла в список 20 стран, которые получат эти лекарства", – заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Читайте такжеФеномен Николаева: мэр объяснил отсутствие в области зараженных Covid-19Уточняется, что украинские дипломаты занимаются поиском препаратов по всему миру, которые помогут украинцам с тяжелыми формами заболевания выздоравливать. Необходимая помощь привлекается ежедневно.

В Украину фавипиравир попадет с помощью системы ООН, а затем Минздрав начнет распределять его по медицинским учреждениям областей страны.

Как ранее сообщалось, польские ученые достигли определенное прогресса в том, чтобы найти лекарство от Ковид-19 - смертоносного коронавируса, который устроил мор людей по всему миру.

Как сообщал Главред, ранее турецкие медики сообщили хорошие новости об изобретении вакцины от китайского коронавируса Covid-19. Испытание вакцины на животных прошло успешно, на очереди – исследования с участием людей.