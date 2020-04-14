В МИД похвастались, что за украинскими заробитчанами готовы высылать чартеры

Иностранцы готовы отправлять самолеты за украинскими заробитчанами / фото: uainfo.org

Спрос на украинских трудовых мигрантов настолько велик, что, несмотря на пандемию коронавируса, иностранные правительства готовы отправлять в Украину за свой счет чартерные самолеты, которые привезут в их страну дешевую рабочую силу на летний сезон 2020 года.

"Мы уже фиксируем большой спрос на украинскую трудовую миграцию в соседних странах. Уже есть такие случаи, когда мне звонят министры иностранных дел ряда стран и говорят: "Наша страна готова оплатить чартеры, готова все оплатить, и документы прямо сейчас. Потому что весна, начинаются сезонные работы, рабочие нужны сейчас", - рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Завтрака с 1+1.

По словам министра, в данном вопросе не все так просто, существуют и проблемы. Сейчас украинские заробитчане были вынуждены вернуться домой из-за пандемии коронавируса и, вероятно, охотно согласятся отправиться за границу на сезонные работы. Однако к концу лета, когда спрос на рабочую силу упадет, они будут вынуждены вновь вернуться на родину. В этом случае Украине не может им обеспечить безопасность и сохранение здоровья в условиях пандемии.

Как известно, по официальным данным, в связи с закрытием границ в Украину вернулись около 650 тысяч граждан, из них 145 тысяч были эвакуированы уже после 27 марта.

Как ранее сообщалось, работу в Польше в связи с пандемией коронавируса потеряла треть украинских трудовых мигрантов, часть заробитчан жалуются на ограничение и снижение доходов.

Напомним, возвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границе.