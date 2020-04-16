Пылевая буря и радиация из Чернобыля: эксперт объяснила, что грозит Киеву

По мере того, как будет снижаться скорость ветра, будет снижаться и интенсивность пылевой бури, считает эксперт.

Пылевая буря над Киевом не несет в себе угрозы радиации. Об этом в комментарии Главреду заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины, кандидат географических наук Вера Балабух.

"Пылевая буря никоим образом не связана с горением чернобыльских лесов и не несет в себе никакой радиационной угрозы. Это разные явления и единственное, что их объединяет – засуха, так как именно она способствовала тому, что так рано начался пожароопасный период. Пожары не приводят к пылевым бурям", - сказала Балабух.

Читайте такжеКиев накрывает "радиоактивным одеялом" с чернобыльских пожарищ – экспертПо ее словам, пылевые бури, как правило, появляются после длительной засухи и в период весенних полевых работ.

"Та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, связана с образованием барических градиентов между областями высокого и низкого давления и перемещением антициклона. В антициклоне, как правило, сухой воздух и сильная скорость ветра, которая сохраняется в течение длительного времени. И в этих условиях ветер способствует засушливости верхнего слоя грунта и при отсутствии растительности в период сельскохозяйственных хлопот (сейчас на полях начали интенсивно вспахивать землю) это приводит к пылевой буре", - объяснила Балабух.

Эксперт уточнила, что по мере того, как будет снижаться скорость ветра, будет снижаться и интенсивность пылевой бури. "Вероятно, пылевая буря может продержаться до завтра, однако она не будет настолько мощной, как сегодня", - резюмировала она.

Напомним, в четверг, 16 апреля, на Киев и многие районы области обрушилась сильная пылевая буря, из-за которой резко ухудшилась видимость на дорогах.