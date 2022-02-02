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4 дня не появлялась дома: 8-летний ребенок пешком ушел в Киев на поиски мамы

2 февраля 2022, 15:23

Мальчик уже прошел 4 км, пока его не нашли патрульные.

8-летний ребенок под Киевом отправился на поиски мамы / скриншот с видео

В городе Гостомель Киевской области 8-летний мальчик пешком отправился в столицу, чтобы найти маму. Женщина четыре дня не появлялась дома.

Как сообщил заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей страничке в Facebook, мальчика, который шел вдоль дороги, заметили патрульные на автомобиле "фантом".

"Одинокий, замерзший, без шапки, но такой уверенный в своей миссии… 8-летний мальчик шел на поиски мамы, которая, по его словам, 4 дня не появляется дома. Отец в это время тоже был на работе. Дома осталась старшая сестра и младший брат. А малыш решил самостоятельно разыскать свою маму, потому что знает, где она работает в Киеве", - рассказал Белошицкий.

Как оказалось, ребенок сам прошел около 4-х километров по направлению к столице.

Читайте такжеРебенок знал, где выращивают наркотики: новые детали гибели 11-летнего Максима на Запорожье"Патрульные взяли замерзшего малыша на борт, предложили еду, но он отказался. Вместе они прибыли в киевский завод, где работает мама малыша", - рассказал Белошицкий.

При помощи охранников завода патрульные установили, где работает мать, но оказалось, что ее нет на месте. Все же им удалось найти родителей мальчика.

Теперь эту ситуацию возьмут на контроль офицеры ювенальной превенции и школьные офицеры полиции.

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Киева ребенок
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