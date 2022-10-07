"65 человек пропали из мобилизованных": оккупанты РФ жалуются на катастрофические потери

Российский военный пожаловался, что его подразделение находится под постоянным танковым огнем.
Российские оккупанты жалуются на то, что в Украине находятся под постоянным огнем, а также на огромные потери.
Один из военных РФ признается в телефонном разговоре, что 65 мобилизованных исчезли буквально на второй день после прибытия на фронт. Перехват в YouTube публикует Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Танки через нас стреляют друг в друга, а мы в доме. У нас 65 человек пропало вот из этих – мобилизованных. Только приехали – и вот на второй день пропали", – рассказал захватчик.
Кроме того, российский военный пожаловался, что находится под постоянным танковым огнем.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.
Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.
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