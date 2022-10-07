УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"65 человек пропали из мобилизованных": оккупанты РФ жалуются на катастрофические потери

7 октября 2022, 15:58

Российский военный пожаловался, что его подразделение находится под постоянным танковым огнем.

Мобилизация в России
Мобилизация в России / Фото Telegram

Российские оккупанты жалуются на то, что в Украине находятся под постоянным огнем, а также на огромные потери.

Один из военных РФ признается в телефонном разговоре, что 65 мобилизованных исчезли буквально на второй день после прибытия на фронт. Перехват в YouTube публикует Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Танки через нас стреляют друг в друга, а мы в доме. У нас 65 человек пропало вот из этих – мобилизованных. Только приехали – и вот на второй день пропали", – рассказал захватчик.

Кроме того, российский военный пожаловался, что находится под постоянным танковым огнем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

Читайте еще:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:32

РФ манипулирует переговорами, чтобы остановить освобождение Украины - Зеленский

16:23

Бабье лето в Украине испортят дожди: в каких областях ждать осадковВидео

16:13

Верховная Рада поддержала Японию и признала оккупацию Курил Россией

15:58

"65 человек пропали из мобилизованных": оккупанты РФ жалуются на катастрофические потериВидео

15:54

Ядерное оружие пойдет в ход: астролог рассказал, когда и по каким городам Украины Путин нанесет ударВидео

Реклама
15:42

Счастливчиков всего четыре: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет фантастический октябрь

15:40

Как сохранить репчатый лук на зиму: лучшие способы и рецепты

15:32

Полоски ткани на груди: Гурцкая ошеломила откровенным видом

15:28

Как отстирать красное вино: 7 способов, как спасти одежду от пятен алкоголя

15:26

В США опасаются, что Украина ударит из ATACMS по РФ, а Путин нападет на страну НАТО – NYTВидео

15:24

"РФ должна вывести войска": премьер Финляндии назвала способ завершения войны в УкраинеВидео

15:07

"Я – фанат Украины": Илон Маск после скандальных заявлений о Крыме снова "переобулся"Видео

15:02

Путлер капут: астролог назвал месяц смерти Путина и рассказал, как его убьютВидео

14:55

Петля на шею, черный пакет в руки: в Сети мемами "поздравили" Путина с 70-летиемФотоВидео

14:48

Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной

14:35

Доказано учеными: названы два напитка, которые продлевают жизнь

14:18

Россия пускала иранский дрон по Украине, а он взорвался на военной базе в Калуге – журналистВидео

14:14

Под освобожденным Лиманом нашли российский штаб со списками пленных и предателейВидео

14:12

Рада поддержала добровольный воинский учет женщин: для одной категории украинок он обязателенВидео

13:23

"Нашли себе подобных": оккупанты поселились в грязном свинарнике на ХерсонщинеВидео

Реклама
13:19

Вверх по лестнице, ведущей в ад: к семидесятилетию Путинамнение

13:14

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем будущем

13:04

"Каждые 48 часов происходит какой-то бред": в Кремле объяснили изменения в поведении Путина – СМИВидео

13:00

Гороскоп на завтра 8 октября 2022: Овнам - ссоры, Близнецам - прибыль, Львам - предательствоВидео

12:58

Курс доллара в Украине и золотовалютные резервы: главные заявления нового главы НБУ ПышногоВидео

12:36

Представители Украины впервые получили Нобелевскую премию мира

12:09

Галкин рассказал, почему он сейчас не с Пугачевой и как общается с детьми на расстоянии

12:06

Бойцы ВСУ на юге Украины сокрушили ударный вертолет войск России Ка-52 Аллигатор

11:44

Авиакомпания "Украинские вертолеты" передала Нацгвардии внедорожники и другое оборудование на 21 млн грнФото актуально

11:08

"Нет ничего страшного": террорист Гиркин считает, что ВСУ могут ворваться в КрымВидео

11:07

Освобождение Луганщины: ВСУ деоккупировали село Грековка и подбираются ближе к СватовоВидео

10:40

Для Путина мобилизация – способ "утилизации" бунтарей: разведка рассказала о еще одном плане диктатораВидео

09:57

ВСУ накрыли позиции оккупантов на юге: более 100 "двухсотых", сожжены танки и гаубицыВидео

09:46

Наступление ВСУ на Луганщине: войска РФ минируют объекты, жгут документы и готовятся бежатьВидео

09:33

"Вы еще можете спасти РФ от трагедии": Резников в юбилей Путина обратился к российским офицерамВидео

09:17

"Украина сильнее и все равно победит": в РФ преподавательница призвала студентов не идти на войнуВидео

09:13

Новый пакет санкций вернет россиян в 90-емнение

08:47

Машины сгорели полностью: оккупанты обстреляли колонну гражданских в Херсонской областиВидео

08:38

Украина может получить новую партию САУ Caesar: Макрон пообещал больше техники

08:30

Как почистить багажник: "волшебные" способы, которые поразят автомобилистовВидео

Реклама
08:03

"Врага нужно уничтожить здесь и сейчас": Залужный сделал сильное заявление относительно войны

07:56

ВСУ "покрошили" оккупантов: вражеские склады и база "взлетели" в воздух на юге - БратчукВидео

07:21

Ядерный шантаж Путина: мир может столкнуться с Армагеддоном - БайденВидео

07:05

Покровская родительская суббота 2022: что праздновать и какВидео

06:59

Шойгу и Герасимов потопают на фронт рядовыми?мнение

06:56

Меркель серьезно оскандалилась: она считает реальным мир в Европе лишь "с участием России"Видео

06:32

Оккупанты в панике готовятся к провокациям: будут заходить в села в форме ВСУ - ГайдайВидео

05:33

Гороскоп на неделю 10-16 октября: Тельцы поймают удачу за хвост, а Львам лучше держать рот на замкеВидео

05:00

ВСУ хорошим темпом будут наступать до Херсона, но у города войска РФ попытаются дать бой – ЖдановВидео

04:41

Как быстро собрать мелкие осколки стекла с различных поверхностей: главные секреты

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять