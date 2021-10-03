"90% украинцев умрет из-за забитых реанимаций": инфекционист рассказал, почему нельзя снимать маски

Инфекционист рассказал, почему нельзя снимать маски / Фото Reuters

Если спросить у населения, как действовать во время эпидемии, то большинство скажет, что надо маски снять, ограничения отменить и тому подобное. И если мы так поступим, у нас будет одна волна эпидемии, во время которой умрет огромное количество украинцев, заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов.

"При этом 90% умрет не через то, что их нельзя было спасти, а из-за того, что не хватило коек в реанимациях и врачебной опеки. Дальше будет спад, а через 8-10 месяцев опять начнется такая же волна заболеваемости, во время которой люди будут болеть и умирать. И это будет продолжаться бесконечно", - рассказал Аристов во время чата на Главреде.

Он отметил, что в мире есть страны и города, где именно так власть поступила в период пандемии.

"Например, город Манаус в Бразилии, где отказались от управления эпидситуацией, и у них эти волны повторяются каждые десять месяцев. Там безумная смертность. 67-98% населения переболело ковидом еще в период первой волны, и вторая волна была тоже чрезвычайно высокой, в которой 30-50% – возможные реинфекции. И так будет продолжаться в дальнейшем, потому что иммунитет нарабатывается, но он не абсолютный и не бесконечный", - пояснил Аристов.

По его словам, все равно нужно продвигать вакцинацию.

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"Просто для сравнения: если полный курс вакцинации стоит, условно говоря, 1 тысячу гривен, то госпитальное лечение обходится 52-201 тысячу гривен. И это не какие-то абстрактные деньги правительства, а наши деньги по налогам. Если мы будем так относиться к эпидемической ситуации, у нас не хватит средств на другие правительственные институты и инициативы. Да, управление у нас недоказуемое, делается много неразумных вещей. Однако все равно эпидемия – это "черная дыра", в которую может вылететь любой бюджет. Поэтому ситуацией нужно управлять", - подытожил инфекционист.

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