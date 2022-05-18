Ад под Херсоном: рашисты Градами накрывают авто с людьми, спасающимися от оккупации

В Херсонской области оккупанты блокируют авто с людьми / most.ks.ua

Тысячи автомобилей с детьми, женщинами и пожилыми людьми, которые пытаются выехать из населенных пунктов Херсонской области, находящихся под российской оккупацией, в сторону подконтрольной Украине территории, не пропускают захватчики, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Авто стоят по нескольку суток, а истощенные люди страдают от нехватки пищи, воды и отдыха. Кроме этого, существует постоянная опасность обстрелов оккупантами. На днях рашисты открыли огонь по колонне автомобилей, пытавшейся выехать из города. От выстрела в голову погиб волонтер Антон Кушнир, занимавшийся доставкой гуманитарных грузов, поскольку недалеко проходит линия фронта и постоянно ведутся бои", - написала она в Telegram.

Денисова подчеркнула, что действия военных РФ являются грубым нарушением ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, а убийства мирного населения являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в соответствии со ст. ст. 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений рф прав человека в Украине", - призвала она.

Оккупанты убили жителя Херсона, его сестру тяжело ранили

Рашисты расстреляли автомобиль директора херсонского автосалона "Вольво" Антона Кушнира. Мужчина погиб, его сестра получила ранения. Об этом сообщает местное издание Мост.

"Антон, с которым, кроме сестры, в одной машине находились также женщины и дети, пытался выехать из Херсона в Николаев. Проехав после блокпоста 20−30 км, пытавшиеся выехать люди увидели, как со стороны дороги внезапно вылетели сигнальные ракеты, начались автоматные очереди и обстрел. Авто Антона остановилось, из него выпала его сестра. Микроавтобус их также был обстрелян, бак — пробит. Антону выстрелом разорвало голову. Сестру ранило обломками от головы брата. На крики волонтера "Мы гражданские!" вышли военные из посадки, и стрелявший без капли сострадания сказал: "Вот бл*, я по колесам стрелял. Ну что вы хотите — война! У нас приказ — расстреливать всех, кто едет по этой дороге".

/ most.ks.ua

Известно, что тело погибшего Антона Кушнира и его машину оккупанты не разрешили забрать. Есть версия, что его похоронили местные жители.

Рашисты накрывают Градами колонны гражданских авто

17 мая вблизи села Давыдов Брид на Херсонщине российские военные расстреляли из Градов колонну гражданских авто: три человека погибли и много раненых.

Об этом на странице в Facebook сообщил депутат областного совета Игорь Иосипенко.

По его словам, в колонне было по меньшей мере сто автомобилей, люди пытались выехать из Кривого Рога Днепропетровской области временно оккупированной Херсонщины.

"Часть машин дальше самостоятельно ехать не может, техника изуродована. Есть немало раненых и, как минимум, трое гражданских погибли. Не обращая внимания на предупреждение ВСУ о запрете пересечения линии огня в эти дни, люди, простояв в очереди около трех суток возле Давыдов Брода, все-таки решили ехать. Последствия ужасающие", - написал Игорь Иосипенко.

Эти данные подтверждаются из других источников.

Также сообщают, что на той же трассе погибла херсонка.

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16 мая во время попытки выезда из оккупированного Херсона на российской мини взорвалась еще местная жительница Елена Корбыло.

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