Актер-путинист Стивен Сигал приехал на Донбасс посмотреть на место убийства украинских пленных

Актера "засекли" в Еленовке, где он позировал на развалинах уничтоженного барака фотографу пропагандистов.
Оккупированные территории Донбасса посетил известный американский актер и путинист Стивен Сигал получивший в 2016 году российское гражданство.
Актер-путинист уехал в Еленовку, где российские захватчики убили более 50 украинских военнопленных. О таком визите сообщил на своей странице в Telegram российский пропагандист Владимир Соловьев.
Также он опубликовал фотографии Сигала, когда тот стоит на развалинах уничтоженного барака.
При этом пропагандист не уточняет, когда именно актер приезжал в Еленовку.
Агрессоры уже не раз пользовались популярностью американского актера в своих целях.
Ранее сообщалось, что российский актер Анатолий Белый осудил нападение РФ на Украину и заявил, что покинул Россию. Он сообщил, что "больше не может делать вид, что ничего не происходит". По словам Белого, перед отъездом он, "стиснув зубы" и "руководствуясь понятием профессиональной чести" доиграл до конца театральный сезон в МХТ имени Чехова.
Напомним, украинский актер Руслан Пахоми, который принимал участие в съемках четвертого сезона сериала "Крепостная", пошел с оружием в руках защищать Украину от врага.
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