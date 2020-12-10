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"Амбиции выше компетенции": в Минобороны пожаловались на Бутусова

10 декабря 2020, 20:30
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В министерстве подчеркнули, что они не могут нарушать процедуру приема людей на работу, которая прописана на законодательном уровне.

Юрий Бутусов новости - В Минобороны пожаловались на амбиции журналиста
Юрий Бутусов новости - В Минобороны пожаловались на амбиции журналиста / oko-planet.su

Министерство обороны отказалось брать на работу журналиста Юрия Бутусова, хотя тот заранее согласился работать в Минобороны и опубликовал план из 12 пунктов, которые он выразил готовность реализовать на работе в Министерстве обороны. В ведомстве заявили, что у них нет вакансий, которые бы соответствовали уровню амбиций Бутусова.

"По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций", – сообщила пресс-служба Минобороны.

Читайте такжеБутусов прокомментировал обвинения Ермака по делу вагнеровцевВ министерстве подчеркнули, что они не могут нарушать процедуру приема людей на работу, которая прописана на законодательном уровне.

"Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона", – пишет Минобороны.

Сам Бутусов накануне собеседования у себя в Facebook потребовал обеспечить присутствие СМИ на его приеме у министра обороны. По его словам, журналисты должны были стать "гарантами серьезности намерений Андрея Тарана предоставить мне руководящую должность в Минобороны".

Бутусов признался, что ожидает получить должность заместителя министра и доступ к делу вагнеровцев.

Юрий Бутусов новости - В Минобороны пожаловались на амбиции журналиста

Юрий Бутусов: новости

  • Во вторник, 8 декабря, в Минобороны Украины предложили украинскому журналисту Юрию Бутусову устроиться на работу в ведомство. Ему порекомендовали занять одну из должностей в интересующих его сферах.
  • Бутусов принял предложения ведомства и опубликовал план из 12 пунктов, которые он выразил готовность реализовать на работе в Министерстве обороны.
  • Впрочем, 9 декабря Бутусов заявил, что после публикации его программы ведомство перестало выходить на связь. По его мнению, такая позиция Минобороны свидетельствует о нежелании министерства решать серьезные проблемы.
  • В Минобороны прояснили вопрос с назначением журналиста Бутусова. 9 декабря 2020 в ведомстве заявили, что Юрий Бутусов не понимает функциональных обязанностей должностей, на которые претендует.

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