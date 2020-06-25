Вице-адмирал рассказал, можно ли было спасти Крым от российской аннексии

Вице-адмирал Сергей Гайдук / УНИАН

Вице-адмирал Сергей Гайдук, экс-командующий украинским военным флотом, полагает, что у Украины была возможность предотвратить аннексию Крыма Российской Федерацией в 2014 году.

Об этом сообщает портал Факты со ссылкой на интервью Гайдука.

"На мой взгляд, нужно было начинать действовать еще 27 февраля, когда произошел захват административных зданий в Симферополе. Тогда еще было время что-то сделать по всем канонам проведения антитеррористической операции под руководством СБУ ", — заявил он.

По словам Гайдука, информационные атаки со стороны российских пропагандистов по поводу Крыма продолжаются до сих пор и постоянно — с активным распространением "вбросов", в частности, о том, что "Крым сдали без единого выстрела".

Читайте такжеНеудобная правда: в РФ журналист опростоволосился с опросом насчет аннексии Крыма"Я говорил и продолжаю говорить, что не могу согласиться с такими заявлениями. Они не соответствуют действительности, более того — являются вредными для общества. Аргументов и примеров предостаточно — только большой десантный корабль „Константин Ольшанский" для борьбы с боевыми пловцами и быстроходными катерами использовал свыше 1500 гранат", —заявил вице-адмирал.

По его мнению, полномасштабное военное сопротивление российской аннексии могло состояться лишь в условии атаки украинской армии с континента.

"В ситуации, которая была в Крыму, мы (имею в виду руководство флота) четко понимали: если и проводить операцию по применению Вооруженных Сил для деоккупации Крыма, то ее основу должна была составлять группировка с континентальной Украины ", ‒ подытожил Гайдук.

Напомним, ранее Сергей Гайдук утверждал, что Кремль не отказался от воплощения в жизнь проекта Новороссия, согласно которому Украину нужно лишить выходов к акватории Азовского моря и получить сухопутный коридор в аннексированный полуостров Крым.