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Арабские туристы массово заполонили украинские курорты: в чем причина

22 июля 2021, 10:55

Туристы из Арабского залива уже оставили в Украине от 30 до 50 млн долларов.

Для саудовских арабов Украина сейчас тренд / Скриншот

Отрасль отдыха и туризма наконец приходит в себя после затяжного карантина. В частности, Львов, Киев и Буковель стали очень популярным местом отдыха среди богатых туристов из Саудовской Аравии.

Ранее жители мусульманских стран чаще всего выбирали отдых в Турции. Однако прямые рейсы и безвиз для граждан Саудовской Аравии способствовали тому, что с начала лета прибыло уже почти 30 тыс. путешественников из этой страны, говорится в сюжете ТСН.

Иностранцы приезжают в Украину в среднем на неделю и за это время тратят около трех тысяч долларов. Но вместе с тем они еще и очень требовательны, в частности по обслуживанию в гостиницах. В государственном агентстве развития туризма в Украине подтвердили, что для большинства украинских отелей Саудовская Аравия является "фактически рынком №1" в постковидный период.

Преимущества отдыха в Украине

Гостей с Востока привлекают природа, зелень и умеренный климат. После +45 градусов в Саудовской Аравии для путешественников +33 в Киеве вполне комфортные.

"Такая погода, как сейчас, напоминает мне зиму в Саудовской Аравии", – говорит турист.

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Однако саудовцам не нравится почти отсутствие еды халяль в заведениях общественного питания, сетуют также на дороги, медицину и сервис в отелях. Быстрее под нового туриста подстраиваются рестораны. Сейчас в Буковеле 85 процентов отдыхающих – это арабы. Там даже меню на арабский перевели.

"Мы делаем специальное меню, специальные блюда, специальные сети. Мы очень надеемся на то, что наши гости будут довольны Украиной и вернутся к нам снова", – говорит директор по развитию гостиничного комплекса Валерий Поляков.

Туристам такое гостеприимство нравится.

По предварительным подсчетам, туристы из Арабского залива уже оставили в Украине от 30 до 50 миллионов долларов. До конца сезона ожидают еще около 50 тысяч путешественников.

Открытие регулярных рейсов

Год назад президент Зеленский подписал указ о безвизе для стран арабского залива. В июне этого года саудовский лоукост "Флайнас" запустил ежедневные прямые рейсы в Киев. А еще через неделю – начал летать и во Львов.

"Наша авиакомпания вместе с Украиной провела большую работу. Шесть месяцев назад мы начали продвигать рекламу в Саудовской Аравии, и мы приглашали многих блогеров в Украину", – говорит генеральный директор авиакомпании Абдулазиз Джамин Альшаммари.

Саудовская Аравия туризм новости Украины
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