"Большая стройка" отказалась от человекочасов и советских нормативов – Рада приняла закон

Новый закон полностью меняет правила игры на дорожном рынке

Принятый накануне парламентом законопроект №2234 вводит в дорожном строительстве и ремонте международные правила ценообразования. До последнего времени эта сфера регламентировалась старыми советскими нормами, что значительно тормозило реализацию проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и создавало большое количество коррупционных рисков.

Новый закон коренным образом меняет правила игры на дорожном рынке и открывает возможности для исполнителей по применению новых технологий и установлению конкурентной заработной платы.

Что изменяет законопроект №2234, подробнее рассказали в Министерстве инфраструктуры.

"Сегодня Большая стройка наконец-то отказалась от человекочасов, советских нормативов и тотального контроля хозяйственной деятельности бизнеса со стороны государства. Это положительно отразится на стоимости дорожных работ, а также качественно усилит конкуренцию в отрасли", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Согласно новому закону, теперь в дорожной отрасли будут применяться международные стандарты ценообразования по системе измерения CESMM (Civil Engineering Standard Method of Measurement). Она, в частности, предусматривает возможность использования новых материалов и техники, а также привлечение международных исполнителей. Ранее это было невозможно из-за зарегулированности советских нормативов.