Борьба за Харьков: политолог спрогнозировал, что ждет город после смерти Кернеса

Кернес умер в ночь на 17 декабря / instagram Геннадия Кернеса

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса городом будет управлять секретарь горсовета Игорь Терехов. К моменту выборов, которые состоятся в городе, Терехов может оказаться человеком, который войдет в орбиту министра внутренних дел Арсена Авакова.

Такое мнение Главреду высказал политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По его словам, текущая должность Терехова – это ключевая позиция, с которой легче всего заходить в избирательную кампанию. И тот, кто сумеет позиционировать себя как преемника Геннадия Кернеса, будет иметь лучшие стартовые возможности и даже может выиграть выборы.

Политолог считает, что желающих побороться за наследство Кернеса будет немало.

"Наверняка ОПЗЖ захочет получить в Харькове политический реванш, так как управление первой столицей Украины очень важно для Медведчука. Тем более, что эта политсила имеет высокий рейтинг в регионе, и потому проигрывать Харьков было бы несолидно. В частности, одним из возможных кандидатов может стать Александр Фельдман – бизнесмен и член фракции ОПЗЖ, который является довольно популярным человеком в Харькове", - отметил Золотарев.

Еще один вероятный кандидат на усиление влияния в Харькове – глава МВД Украины Арсен Аваков.

"У него в Харькове очень хорошие позиции – это следует из того, что ему удалось отодвинуть из руководства облсоветом Харькова Сергея Чернова (он возглавлял горсовет в течение 12 лет), и поставить на его место более преданную Авакову фигуру – Артура Товмасяна. И хотя Товмасян и является представителем Слуги народа, у меня складывается впечатление, что он будет, скорее, слугой Авакова", - отметил политолог.

По его словам, Терехов, в котором харьковчане будут видеть преемника Кернеса, также со временем может оказаться в орбите Авакова, поскольку он не является самостоятельной политической фигурой и ему придется искать точку опоры.

В целом, как прогнозирует Золотарев, никаких катаклизмов в Харькове не будет. Однако, политическая борьба может негативно сказаться на работе городского хозяйства.

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Смерть Кернеса - о чем сообщал Главред:

Мэр Харькова скончался от последствий коронавируса в ночь на 17 декабря. О смерти Геннадия Кернеса сообщил его друг и бизнесмен Павел Фукс.

Позже информацию о смерти Кернеса подтвердили его жена Оксана Гайсинская и пасынок Родион.

Как уточнил секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов, вопрос даты и места похорон Кернеса будут решаться в ближайшие часы.

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