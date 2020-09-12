Бойцы ВСУ пожаловались на отвратительные старые сухпайки

В армию вернули продукты советского образца.
Военнослужащий ВСУ Василий Гриценко заявил, что в армии бойцам ООС начали выдавать сухие пайки советского образца, которые состоят из продуктов с сомнительными вкусовыми качествами.
"Как быстро привыкаешь к хорошему", — написал Гриценко в Facebook.
Солдат показал фото, на котором видно, что новый сухпаек состоит из консервированных каш с мясом, паштета, нескольких упаковок галет, пакетиков сахара и чая. Также прилагаются сухая и влажная салфетки.
Бойцы утверждают, что нынешний сухпаек гораздо хуже предыдущего, продукты в нем не вкусные.
В Национальной академии Нацгвардии Украины перечисляли продукты, которые ранее входили в сухпайки - 5 видов первых блюд и 10 видов вторых. Это порция фасоли с куриным мясом, упаковка галет, кофе, сахар, специи и 2 салфетки. Вместо жестяных банок блюда были в плотных пакетах. Обед состоял из рисового супа на мясном бульоне, гречневой каши с говядиной, галет, сухарей, специй, вишневого джема, чая и сахара. Ужин также был полноценным и вкусным.
На YouTube-канале Polikarpovich сравнили сухпайки нового и старого образца. Солдаты отмечают, что преимущество обновления по ссоветкому образцу лишь в том, что жестяные банки можно греть на костре.
Военнослужащие подчеркивают, что в старых сухпайках был более разнооброазный асортимент, а еда приготовлена гораздо вкуснее. Более того, сейчас все приемы пищи практические одинаковые, нет разнообразия.
Конфликт на Донбассе:
11 сентября руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук признался, что инспекция вблизи Шумов была отменена после обстрелов.
10 сентября боевики "ДНР" обстреляли украинские позиции под Горловкой у поселка Шумы, где должна была пройти совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.
6 сентября боевики обстреляли украинские позиции и сорвали перемирие, длившееся 42-е сутки.
5 сентября главарь "ДНР" Денис Пушилин обвинил Украину в нарушении перемирия на Донбассе и приказал открыть огонь по позициям ВСУ под Горловкой в районе поселка Шумы уже 7 сентября.