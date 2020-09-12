Бойцы ВСУ пожаловались на отвратительные старые сухпайки

Новые сухпайки в ВСУ / Фото: Facebook/Василий Гриценко

Военнослужащий ВСУ Василий Гриценко заявил, что в армии бойцам ООС начали выдавать сухие пайки советского образца, которые состоят из продуктов с сомнительными вкусовыми качествами.

"Как быстро привыкаешь к хорошему", — написал Гриценко в Facebook.

Солдат показал фото, на котором видно, что новый сухпаек состоит из консервированных каш с мясом, паштета, нескольких упаковок галет, пакетиков сахара и чая. Также прилагаются сухая и влажная салфетки.

Бойцы утверждают, что нынешний сухпаек гораздо хуже предыдущего, продукты в нем не вкусные.

/ Фото: Facebook/Василий Гриценко

/ Фото: Facebook/Василий Гриценко

В Национальной академии Нацгвардии Украины перечисляли продукты, которые ранее входили в сухпайки - 5 видов первых блюд и 10 видов вторых. Это порция фасоли с куриным мясом, упаковка галет, кофе, сахар, специи и 2 салфетки. Вместо жестяных банок блюда были в плотных пакетах. Обед состоял из рисового супа на мясном бульоне, гречневой каши с говядиной, галет, сухарей, специй, вишневого джема, чая и сахара. Ужин также был полноценным и вкусным.

На YouTube-канале Polikarpovich сравнили сухпайки нового и старого образца. Солдаты отмечают, что преимущество обновления по ссоветкому образцу лишь в том, что жестяные банки можно греть на костре.

Военнослужащие подчеркивают, что в старых сухпайках был более разнооброазный асортимент, а еда приготовлена гораздо вкуснее. Более того, сейчас все приемы пищи практические одинаковые, нет разнообразия.

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