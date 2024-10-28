"Будут тяжелые битвы": военный предупредил о планах армии РФ на зиму

Оккупанты сейчас вкладывают все свои силы, чтобы продвигаться вперед, несмотря на быстрое расходование ресурсов - технических и человеческих.

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Военный предупредил о планах армии РФ на зиму/ коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Основные тезисы офицера Максима Тарана:

Война не завершится ни через месяц, ни через год, независимо от результатов выборов в США

Оккупанты вкладывают все силы на продвижение вперед, несмотря на потери

Зимой, вероятно, будут тяжелые битвы за города, к которым враг подошел вплотную

Ситуация на фронте сейчас бесспорно тяжелая. Российская оккупационная армия применяет все свои силы, чтобы регулярно создавать видимость, будто бы они продвигаются вперед и имеют какой-то результат. И, к сожалению, им удается продвигаться вперед.

Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран в комментарии ТСН.ua. Он отметил, что захватчикам удается продвигаться, в частности, благодаря использованию управляемых авиационных бомб, артиллерийских обстрелов, различных дронов и северокорейских боеприпасов. Однако, по словам офицера, одну из ключевых ролей имеют постоянные атаки, которые повторяются десятки раз в день.

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Однако, по его словам, столкновения на поле боя - это только одна сторона войны.

"И все эти российские захваты сожженных до основания бывших населенных пунктов ценой огромных потерь - это лишь карта, которую они разыгрывают перед выборами в США. Поэтому они вкладывают сейчас все свои силы, несмотря на быстрое расходование ресурсов - технических и человеческих", - отметил Таран.

Офицер подчеркнул, что война не завершится ни через месяц, ни через год, независимо от того, какими будут результаты выборов в США.

"Поэтому зима прогнозируемо будет менее интенсивным периодом. Не только потому, что до тех пор враг потеряет много ресурсов и должен будет их заменять, но и из-за природных факторов. Зима - самое тяжелое время для продвижения пехотных групп, потому что ты, как на ладони. Зелени нет, спрятаться где-то снаружи нет, долго на морозе не пробудешь. Еще и дроны, которые стали главным атрибутом разведки и поддержки, в зимних условиях могут работать гораздо меньше. Поэтому, вероятно, зимой будут разворачиваться тяжелые битвы за города, к которым враг уже подошел вплотную", - отметил военный.

Война в Украине - последние новости

Ранее в ISW сообщали, что ВСУ успешно продвинулись под Суджей, но могут потерять Селидово. На Покровском направлении войска РФ продолжили наступление на позиции ВСУ.

Также ранее сообщалось, что РФ оккупировала важный город в Донецкой области - в DeepState рассказали, где продвинулся враг. Войска РФ захватили город, из которого транслировали украинские телепрограммы на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Напомним, Главред сообщал, что в ISW раскрыли серьезные проблемы в РФ. Аналитики отмечают, что Путин резко изменил план ведения войны. Российская экономика значительно "перегрелась", поскольку высокие военные расходы стимулировали экономический рост.

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