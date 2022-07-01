Бунт в армии РФ: сотни оккупантов отказываются выполнять приказы и бегут из Украины

Российские оккупанты бегут из Украины / генштаб ВСУ

Российские оккупанты в телефонных разговорах жалуются своим родственникам на желание покинуть территорию Украины и не участвовать в боевых действиях.

В очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны один из солдат РФ рассказывает матери, что в его подразделении многие военные хотят уволиться из армии.

По его словам, он недавно написал рапорт на увольнение из армии. Также рапорты написали другие военнослужащие его подразделения и отдали старшему офицеру: "Там одному полкану (полковнику). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там видно будет".

В свою очередь мать рассказывает о новостях, которые прочитала в одном из телеграммканалов: "800 военных России отказались участвовать в боевых действиях в связи с низким морально-психологическим…". Также мать рассказывает, что оставляла обращение на сайте министерства обороны РФ. Если ответ не придет, обратится в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.

При этом оккупант добавил: "Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все - бунтует. Отказывается выполнять приказы".

Читайте такжеБунт в РФ: жены "боевых бурятов" Путина потребовали вернуть их мужей из Украины

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

Читайте еще: