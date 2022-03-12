Что нельзя распространять гражданам в соцсетях в период войны – информация от Генштаба ВСУ

В Генштабе рассказали, какая информация может навредить мирным жителям и украинским военным.
В период войны есть особые правила. Они касаются как и мирного населения, так и ЗМИ и блогеров. Есть информация, которая может навредить Вооруженным силам и населению.
В Генштабе ВСУ опубликовали список информации, которую можно и нельзя распространять время войны.
В любое время запрещается:
- публиковать любую информацию, фото и видео про перемещение и дислокацию украинской армии, воинских частей, территориальной обороны, блокпостов, укреплений и прочего;
- публиковать непроверенную информацию о количестве погибших, пострадавших и исчезнувших украинцев;
- распространять фейковые сообщения про отключение связи, необходимость менять настройки в телефонах и прочее;
- публиковать непроверенные посты о помощи, сбор денег. Даже если это не мошенники – информация может быть неактуальной – вы потратите свое время, того, то хочет помочь и того, кому нужна помощь.
Что можно публиковать:
Фиксировать любые перемещения вражеских войск, выкладывать в соцсети фото с геометками и указанием точного времени. Нужно также сообщить об этом в бот Телеграм @stop_russian_war_bot;
Распространять информацию о погибших, раненых и пленных оккупантах – это шанс достучаться до рашистов;
Показывать видео преступлений оккупантов максимальной аудитории;
Делать репосты официальных сообщений органов власти и развенчивать фейки.
Что нельзя публиковать во время тревоги и после взрыва:
- Фото и видео местности, где был обстрел или упал снаряд, видео полета ракеты, момент попадания в объект, общий план местности;
- Указывать адрес, координаты и подробное описание места – эта информация помогает скоординировать действия оккупантов;
- Видео, на которых видно опознавательные знаки: адресные таблички, номера домов, станции метро, известные супермаркеты;
- Кадры работы нашей системы ПВО ( распознать это можно за характерным взрывом, который похож на фейерверк);
- Выходить из укрытия, чтобы сделать фото или видео.
Кроме того, после взрыва запрещено приближаться к этому месту, оставаться рядом, снимать и фотографировать – не стоит помогать врагу корректировать огонь.
Стоит помнить, что ПВО эффективна только в том случае, когда враг не имеет представления, откуда "прилетит". Все видео полета и попадания ракет демаскируют системы.
После тревоги можно:
Публиковать повреждения зданий или объектов инфраструктуры крупным планом так, чтобы в кадр не попадала окружающая местность. Нужно избегать известных объектов в кадре.
Делится фото и видео на страницах в социальных сетях, отправлять их мировам СМИ и лидерам стран.
Однако выкладывая информацию, не называйте точное название объекта (не "детский сад 222", а просто "детский сад").
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