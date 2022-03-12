Что нельзя распространять гражданам в соцсетях в период войны – информация от Генштаба ВСУ

Какую информацию нельзя публиковать в соцсетях / 1zoom.ru

В период войны есть особые правила. Они касаются как и мирного населения, так и ЗМИ и блогеров. Есть информация, которая может навредить Вооруженным силам и населению.

В Генштабе ВСУ опубликовали список информации, которую можно и нельзя распространять время войны.

В любое время запрещается:

публиковать любую информацию, фото и видео про перемещение и дислокацию украинской армии, воинских частей, территориальной обороны, блокпостов, укреплений и прочего;

публиковать непроверенную информацию о количестве погибших, пострадавших и исчезнувших украинцев;

распространять фейковые сообщения про отключение связи, необходимость менять настройки в телефонах и прочее;

публиковать непроверенные посты о помощи, сбор денег. Даже если это не мошенники – информация может быть неактуальной – вы потратите свое время, того, то хочет помочь и того, кому нужна помощь.

Что можно публиковать:

Фиксировать любые перемещения вражеских войск, выкладывать в соцсети фото с геометками и указанием точного времени. Нужно также сообщить об этом в бот Телеграм @stop_russian_war_bot;

Распространять информацию о погибших, раненых и пленных оккупантах – это шанс достучаться до рашистов;

Показывать видео преступлений оккупантов максимальной аудитории;

Делать репосты официальных сообщений органов власти и развенчивать фейки.

Что нельзя публиковать во время тревоги и после взрыва:

Фото и видео местности, где был обстрел или упал снаряд, видео полета ракеты, момент попадания в объект, общий план местности;

Указывать адрес, координаты и подробное описание места – эта информация помогает скоординировать действия оккупантов;

Видео, на которых видно опознавательные знаки: адресные таблички, номера домов, станции метро, известные супермаркеты;

Кадры работы нашей системы ПВО ( распознать это можно за характерным взрывом, который похож на фейерверк);

Выходить из укрытия, чтобы сделать фото или видео.

Кроме того, после взрыва запрещено приближаться к этому месту, оставаться рядом, снимать и фотографировать – не стоит помогать врагу корректировать огонь.

Стоит помнить, что ПВО эффективна только в том случае, когда враг не имеет представления, откуда "прилетит". Все видео полета и попадания ракет демаскируют системы.

После тревоги можно:

Публиковать повреждения зданий или объектов инфраструктуры крупным планом так, чтобы в кадр не попадала окружающая местность. Нужно избегать известных объектов в кадре.

Делится фото и видео на страницах в социальных сетях, отправлять их мировам СМИ и лидерам стран.

Однако выкладывая информацию, не называйте точное название объекта (не "детский сад 222", а просто "детский сад").

Читайте также: