Чтобы в СИЗО не было пандемии: Малюська "подарил" заключенным телефоны и Интернет

Малюська беспокоится за жизнь заключенных / УНИАН

В украинских СИЗО вводят новые правила, которые позволят заключенным беспрепятственно пользоваться Интернетом и общаться по телефону.

Как рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська, телефонные разговоры заключенных будут прослушиваться. Таким образом министр успокаивает украинцев, которые переживают за всплеск мошеннических "колл-центров".

Кроме того, в СИЗО можно будет пользоваться Интернетом. Но вот сайты будут фильтроваться и заключенные не смогут увидеть любой контент Сети.

Также министр озвучил стоимость новых услуг в СИЗО. По его словам, телефонные разговоры в месяц будут стоить 345 гривен, а Интернет - 575 гривен.

К такому решению в Минюсте пришли с целью ресоциализации заключенных и уменьшения физических свиданий для соблюдения правил карантина.

Напомним, ранее стало известно, что в Минюсте работает пожизненно осужденная сотрудница. Такой шаг Малюська тоже объяснил необходимостью ресоциализации заключенных.

Также ранее в Фонд государственного имущества для продажи на аукционах Министерство юстиции передало еще три исправительные колонии. Учреждения расположены на территориях Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях.