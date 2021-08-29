Отбывает наказание в Минюсте: Малюська трудоустроил пожизненно осужденную и похвастался результатом

Денис Малюська удивил украинцев / Facebook

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська устроил на работу в ведомство ранее осужденную преступницу. Причем женщина отбывает пожизненное наказание.

Как он рассказал в Facebook, такой поступок - необходимость, так как заключенные нуждаются в ресоциализации.

"Пожизненно осужденного (а точнее осужденную) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - написал Малюська.

Малюська считает, что такие люди нуждаются в общение с социумом и финансы тут отходят на второй план.

Однако чиновник не удался в подробности и не рассказал, какие обязанности выполняет осужденная работница и за, что именно она отбывает наказание.

Напомним, ранее Малюська подчеркнул, что после возобновления уголовной ответственности за ложь в декларациях, украинским олигархам за сокрытие состояний будет угрожать тюрьма. Так он ответил на критику президентского законопроекта об олигархах.

Также ранее он заявил о запуске проекта платных камер в украинских следственных изоляторах. По словам чиновника, их создали, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, ликвидировать коррупцию на распределении между камерами и снизить затраты на выполнение решений Европейского суда по правам человека.