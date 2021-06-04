В Минюсте поведали, в каком случае олигарха можно будет кинуть за решетку

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как будут наказывать олигархов за недостоверные данные в декларациях.
Министр юстиции Денис Малюська ответил на критику президентского законопроекта об олигархах. Чиновник заявил, что документ будет предусматривать серьезные последствия для олигархов.
Малюська в эфире программы Свобода слова Савика Шустера подчеркнул, что после возобновления уголовной ответственности за ложь в декларациях, украинским олигархам за сокрытие состояний будет угрожать тюрьма.
"Многие обвиняют, что последствий для олигархов вроде бы нет. Есть и они огромные - декларирование. Если кто-то из олигархов спрячет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете, - тюрьма. Законопроект, ветированный президентом, будет откорректирован и даже отсутствующая декларация будет тянуть за собой тюрьму. Последствие безумное", - сказал министр.
Законопроект Зеленского о "статусе олигарха"
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 11 мая говорил о том, что президент Зеленский дал задание СНБО, Антимонопольному комитету и Офису главы государства разработать проект закона о статусе олигархов.
- По его словам, под действие закона может попасть деятельность 13 украинцев, которые оказывают влияние на политику Украины.
- 2 июня законопроект Зеленского "об олигархах" появился в Верховной Раде. Законодательная инициатива предусматривает появление специального реестра лиц, которых государство признает олигархами.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что если бизнес-группы выступят против таких инициатив украинских властей, государство примет ответные меры.