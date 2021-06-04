В Минюсте поведали, в каком случае олигарха можно будет кинуть за решетку

Малюська поведал, за что будут наказывать олигархов / УНИАН

Министр юстиции Денис Малюська ответил на критику президентского законопроекта об олигархах. Чиновник заявил, что документ будет предусматривать серьезные последствия для олигархов.

Малюська в эфире программы Свобода слова Савика Шустера подчеркнул, что после возобновления уголовной ответственности за ложь в декларациях, украинским олигархам за сокрытие состояний будет угрожать тюрьма.

"Многие обвиняют, что последствий для олигархов вроде бы нет. Есть и они огромные - декларирование. Если кто-то из олигархов спрячет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете, - тюрьма. Законопроект, ветированный президентом, будет откорректирован и даже отсутствующая декларация будет тянуть за собой тюрьму. Последствие безумное", - сказал министр.

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