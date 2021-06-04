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Зеленский объявил о референдуме по вопросу о "статусе олигарха"

4 июня 2021, 20:38

Олигархи больше не будут влиять на украинскую политику, сказал Владимир Зеленский.

зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вынести на всеукраинский референдум рассмотрение вопроса о статусе олигархов. Глава государства считает, что крупный бизнес должен быть лишен влияния на украинскую политику. Об этом гарант заявил в ходе своего видеообращения, в пятницу, 4 июня.

"К тем, кто попытается сломать депутатов, у меня будет один вопрос. И это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то возможно последним… у нас есть олигархи, они влияют на политику, но этого больше не будет", - сказал Зеленский.

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