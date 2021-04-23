Дело полковника-беглеца из СБУ Нескоромного: суд принял резонансное решение

Постановление судьи Шевченковского райсуда по делу Дмитрия Нескоромного отменено.
Решением Киевского апелляционного суда отменен заочный арест покинувшему пределы Украины бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному.
Как говорится в решении суда, рассматривалась апелляция адвокатов Нескоромного, которые оспаривали решение суда первой инстанции.
"Апелляционную жалобу удовлетворить. Постановление следователя судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 февраля 2021 года отменить", - говорится в решении Киевского апелляционного суда.
Отметим, что Апелляционный суд 6 апреля в закрытом режиме рассмотрел жалобу адвокатов Нескоромного на решение суда первой инстанции об аресте экс-сбушника.
Бывший зампред спецслужбы подозревается в том, что вместе с другим сотрудником этого органа – Юрием Расюком – пытался организовать покушение на генерала Наумова. Стоимость операции по устранению потерпевшего они оценили в 50 тысяч долларов.
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Скандал с задержанием сотрудников Альфы:
- Напомним, решением суда было разрешено задержание бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, подозреваемого в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
- Ранее в Киеве был задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк.
- Нескоромного подозревают в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.