Дело полковника-беглеца из СБУ Нескоромного: суд принял резонансное решение

Суд принял решение по делу Дмитрия Нескоромного / УНИАН

Решением Киевского апелляционного суда отменен заочный арест покинувшему пределы Украины бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному.

Как говорится в решении суда, рассматривалась апелляция адвокатов Нескоромного, которые оспаривали решение суда первой инстанции.

"Апелляционную жалобу удовлетворить. Постановление следователя судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 февраля 2021 года отменить", - говорится в решении Киевского апелляционного суда.

Отметим, что Апелляционный суд 6 апреля в закрытом режиме рассмотрел жалобу адвокатов Нескоромного на решение суда первой инстанции об аресте экс-сбушника.

Бывший зампред спецслужбы подозревается в том, что вместе с другим сотрудником этого органа – Юрием Расюком – пытался организовать покушение на генерала Наумова. Стоимость операции по устранению потерпевшего они оценили в 50 тысяч долларов.

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