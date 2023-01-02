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Десятки оккупантов уничтожены и ранены: под Бахмутом пограничники выиграли два жестоких боя

2 января 2023, 20:52
Украинские пограничники вместе с подразделением Сил специальных операций уничтожили два наблюдательных пункта российских военных.
ГПСУ, пограничники
Пограничники выиграли два боя под Бахмутом / Facebook/DPSUkraine

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины в понедельник приняли у Бахмута Донецкой области и в самом городе два боя.

Оба сражения украинские защитники выиграли, сообщается в Telegram ГПСУ.

"Один длился более четырех часов с 12:30 до 16:50 в районе населенного пункта Подгородное. Группа российских оккупантов в количестве до 30 человек попыталась штурмовать украинский опорный пункт. Безуспешно. Предварительно уничтожены 7 и ранены 9 оккупантов. У наших без потерь", — говорится в сообщении.

На другом участке, в районе Бахмутской свалки, украинские пограничники вместе с подразделением Сил специальных операций в интервале с 16:00 до 17:00 уничтожили два наблюдательных пункта российских военных.

"Потери оккупантов 5 "200", 3 "300" подтвердила аэроразведка Сил специальных операций", — говорится в сообщении.

Десятки оккупантов уничтожены и ранены: под Бахмутом пограничники выиграли два жестоких боя

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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