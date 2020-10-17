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Десятки тысяч смертей: Ляшко дал мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19

17 октября 2020, 17:50

Коронавирус ведет себя непредсказуемо, подчеркнул Виктор Ляшко.

коронавирус,жертва
Виктор Ляшко оценил вероятный рост смертности от коронавируса / Reuters

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал число смертельных случаев от коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, сейчас речь идет о 20 тысячах летальных случаев и это — реальная цифра.

"Эти прогнозы оправдываются. Я не могу сказать, что есть модель, которая 100% подтвердилась на практике, потому что коронавирус все равно ведет себя непредсказуемо. Я надеюсь, что мы не увидим 20 тысяч летальных случаев в Украине за год, но чтобы этого не увидеть, нужно делать те вещи, которые мы прописали в условиях адаптивного карантина, а не дожидаться жесткого карантина. К тому же вопрос эпидемии может еще иметь далекие последствия для здоровья украинцев. Онкологические, сердечно-сосудистые заболевания позже дадут о себе знать", — сказал он.

Также Ляшко рассказал, какое количество заболевших ежедневно может выдержать украинская система здравоохранения.

"Сейчас, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться с 10 тысячами больных (в день, — ред.). Но это по всей стране. Если эти 10 тысяч будут локализованы в одном городе, это будет очень сложно", — сказал он.

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Ранее Ляшко оценил возможное введение жесткого локдауна в Украине.

По его словам, такой вариант является "исключительно резервным моментом".

Замминистра здравоохранения уверен, что возможный коллапс системы здравоохранения в Украине может остановить экономику страны.

  • В Украине за минувшие сутки зарегистрировано антирекордное количество случаев COVID-19 - 6 тыс. 410.
  • Всего в стране зарегистрирован 293 тыс. 641 случай COVID-19, в том числе 6 тыс. 410 за прошедшие сутки.
  • Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 5 тыс. 517 человека, в том числе 109 человек - за прошедшие сутки.
  • Выздоровели 124 тыс. 113 человек. За минувшие сутки - 2 тыс. 194.
  • На сегодняшний день в Украине болеют 164 тыс. 11 человек.
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