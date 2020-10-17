Десятки тысяч смертей: Ляшко дал мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19

Коронавирус ведет себя непредсказуемо, подчеркнул Виктор Ляшко.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал число смертельных случаев от коронавируса.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, сейчас речь идет о 20 тысячах летальных случаев и это — реальная цифра.
"Эти прогнозы оправдываются. Я не могу сказать, что есть модель, которая 100% подтвердилась на практике, потому что коронавирус все равно ведет себя непредсказуемо. Я надеюсь, что мы не увидим 20 тысяч летальных случаев в Украине за год, но чтобы этого не увидеть, нужно делать те вещи, которые мы прописали в условиях адаптивного карантина, а не дожидаться жесткого карантина. К тому же вопрос эпидемии может еще иметь далекие последствия для здоровья украинцев. Онкологические, сердечно-сосудистые заболевания позже дадут о себе знать", — сказал он.
Также Ляшко рассказал, какое количество заболевших ежедневно может выдержать украинская система здравоохранения.
"Сейчас, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться с 10 тысячами больных (в день, — ред.). Но это по всей стране. Если эти 10 тысяч будут локализованы в одном городе, это будет очень сложно", — сказал он.
Читайте такжеСмертельная угроза: тяжелым больным с COVID-19 грозит опасность - СМИ
Ранее Ляшко оценил возможное введение жесткого локдауна в Украине.
По его словам, такой вариант является "исключительно резервным моментом".
Замминистра здравоохранения уверен, что возможный коллапс системы здравоохранения в Украине может остановить экономику страны.
- В Украине за минувшие сутки зарегистрировано антирекордное количество случаев COVID-19 - 6 тыс. 410.
- Всего в стране зарегистрирован 293 тыс. 641 случай COVID-19, в том числе 6 тыс. 410 за прошедшие сутки.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 5 тыс. 517 человека, в том числе 109 человек - за прошедшие сутки.
- Выздоровели 124 тыс. 113 человек. За минувшие сутки - 2 тыс. 194.
- На сегодняшний день в Украине болеют 164 тыс. 11 человек.