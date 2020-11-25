"ДНР" и "ЛНР" будут разгромлены: Стрелков оценил готовность Донбасса к блицкригу ВСУ

Гиркин рассказал о возможности наступления на Донбассе / Reuters

Украина намерена разгромить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики ("ДНР" и "ЛНР") по "нагорнокарабахскому сценарию", утверждает Telegram-канал WarGonzo журналиста Семена Пегова со ссылкой на источники в штабе Операции Объединенных сил (ООС). Так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что скептически относится к информации Пегова, но в данном случае "нетрудно прогнозировать" наступление ВСУ в Донбассе.

"У Пегова есть свои источники. Действительно, стягивание войск идет. А о том, что военный сценарий рано или поздно станет основным для Украины, я говорю с осени 2014 года, с момента подписания так называемых Минских соглашений. Сейчас Украина активно готовится. На фронте участились обстрелы, несмотря на перемирие. Инженерные работы по сближению позиций для возможной атаки ведутся каждый день, начиная с так называемого "козакского" перемирия, ни на день не прекращались. Противник производит разминирование местности, подведение позиций как можно ближе и к Горловке, и в районе Коминтернова", - рассказал Стрелков НСН.

Он подчеркнул, что наступление вероятно.

"Насчет закупки "Байрактаров" информация верная. Но, скорее всего, они будут закупаться вместе со специалистами. Заявления Эрдогана, что он не признает Крым территорией Российской Федерации, что всегда поддерживал Украину, - не голословные. В отличие от нашего президента, Эрдоган весьма аккуратно относится к своим словам и практически всегда их выполняет. Поэтому наступление вероятно", - добавил Гиркин.

Однако примерные сроки он назвать затруднился.

"Разброс сроков наступления достаточно большой, но многие мои корреспонденты в Донбассе пишут, что "не позднее весны". Может быть, и раньше. Тем более, сейчас, когда к власти в Соединенных Штатах, видимо, придет Байден. А его позиция, как хорошо известно, активно антироссийская", - напомнил так называемый экс-министр "ДНР".

В чем он не уверен, так это в способности "республик" Донбасса противостоять наступлению ВСУ.

"Что касается способности "ДНР" и "ЛНР" противостоять ВСУ, то если Россия немедленно не вступит в дело, то "республики" будут разгромлены в считанные дни. Украина способна разгромить корпуса в течение двух-трех дней и занять основные территории в течение одной недели. Состояние корпусов – отвратительное. Личного состава в пехоте – 50%. Из них боеспособно от четверти до трети по разным подразделениям. При том, что Украина имеет минимум тройное преимущество в людях и в технике", - подчеркнул Стрелков.

Силовое освобождение Донбасса – о чем сообщалось ранее: