"Договорняк с РФ для него важнее": Турчинов ответил Зеленскому

Александр Турчинов / Reuters

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов (ныне ‒ руководитель штаба политсилы Европейская солидарность) прокомментировал новое заявление Владимира Зеленского о том, что люди, которые сдали территории страны, будут нести ответственность за это.

Текст комментария опубликовал портал Радио Свобода.

"Есть много людей, причастных к этому. Начиная с Януковича и заканчивая теми, кто уничтожал обороноспособность Украины. Но, к сожалению, будут допрашивать не их, а тех, кто сегодня оппонирует власти. Но у господина Зеленского, в отличие от 2014 года, есть все возможности реализовать наступление на Крым и мы готовы ему в этом помочь. Но, к большому сожалению, думаю, что договорняк с Россией для него важнее, чем защита украинской земли", ‒ сказал Турчинов.

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Напомним, ранее, в рамках празднования Дня независимости Украины Владимир Зеленский отличился откровенным публичным заявлением.

"Мы строим именно такую страну, страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует – агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму", ‒ подытожил он.