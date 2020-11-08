УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Донбасс не получит особый статус: Кравчук заговорил о распаде Украины

8 ноября 2020, 13:33

Украина готова предусмотреть гуманитарные и языковые особенности на Донбассе, подчеркнул Леонид Кравчук.

Кравчук
Леонид Кравчук / Прямий

Верховная Рада намерена принять закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе с учетом пожеланий отдельных районов Донецкой и Луганской областей при ряде условий, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Как подчеркнул он в интервью ТАСС, Украина не будет закреплять особый статус Донбасса в Конституции.

"Мы говорим об особенных условиях местного самоуправления на этих территориях, которые должны быть закреплены законом. Рада такой закон должна принять и примет. В нем будут учтены особенности исполнительной власти, представительской, вопросы, связанные с правовыми аспектами и многими другими слагаемыми общественной жизни", - сказал он.

Украина, по словам Кравчука, "готова предусмотреть и другие гуманитарные, языковые особенности жизни на этих территориях".

В то же время он отметил, что о закреплении особого статуса в конституции, как предусмотрено минскими соглашениями, речь не идет.

"Украина - моногосударство. В конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями. Тогда это уже федеративное государство с невиданной ранее в мире формой существования", - сказал он.

Он уверен, что в случае закрепления особого статуса для Донбасса, другие регионы Украины могут изъявить такое желание: "А закреплять статус Донецкой, Луганской областей? Еще кого? Тогда это уже не государство".

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина понимает, что Донбасс сильно отличается от другой части страны, в связи с чем парламент и готов предусмотреть особые условия самоуправления.

"Через шесть лет войны представить, что в Донбассе такие же условия, как во Львовской области, - это просто фантазия, мы это понимаем", - считает Кравчук.

Он добавил, что сначала с Донбасса должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования и восстановлен контроль над территорией: "Получается, что это территория Украины, но сама Украина к ней отношения не имеет. Она только должна подготовить закон о выборах, но мы не мальчики для битья".

Новость обновляется.

особый стату Леонид Кравчук новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Донбасс не получит особый статус: Кравчук заговорил о распаде Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:58
"Смерть жи*ам": сотрудник медиагруппы влип в антисемитский сандал
13:57
Туман и ночные "минусы": синоптик дала прогноз погоды на неделю Видео
13:53
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака
13:50
В моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х: фото Фото Видео
13:45
Зарезал гастарбайтер: подробности зверского убийства семьи доцента в России
Реклама
13:33
Донбасс не получит особый статус: Кравчук заговорил о распаде Украины
13:22
Диагностика пневмонии COVID-19: врач объяснила, что лучше – рентген или УЗИ Видео
13:20
Почему украинцам не стоит радоваться победе Байдена мнение
13:15
Кравчук рассказал, когда амнистируют участников вооруженного конфликта на Донбассе Видео
13:10
Названы опасные части курицы: что нельзя есть Видео
12:53
Взрывы, водометы и задержания: в Минске силовики жестко разгоняют новые протесты Видео
12:46
В Крыму дерзко ответили Киеву по поводу гуманитарных лагерей на границе Видео
12:35
"Считает минуты до развода": экс-сотрудники Белого дома рассказали о грядущем крахе семьи Трампа
12:31
Как приготовить самые вкусные маринованные баклажаны – рецепт от звезды Видео
12:24
"Легкий вариант": вернуть Крым будет проще, чем Донбасс - Резников Видео
12:19
Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом Видео
11:55
Байден зачистит "наследство" Трампа: какие указы пойдут "под нож" Видео
11:53
Не пускали гулять: в Санкт-Петербурге школьник изрезал ножом сестру и подстрелил родителей
11:52
В Штабе обороны Великобритании сделали громкое заявление о Третьей мировой войне Видео
11:21
Киев снова среди лидеров COVID-статистики: названы самые зараженные районы Видео
Реклама
11:14
Азербайджан занял стратегический город в Карабахе: срочное заявление Алиева Видео
11:12
Трамп начал юридическую схватку за Белый дом: первые иски и условие признания фиаско Видео
10:57
Ученые назвали расу, представители которой чаще других подвержены инсульту при COVID-19
10:22
В России воры зарезали семью доцента университета
10:12
Коронавирус в "ДНР": Казанский заявил о гуманитарной катастрофе
09:51
Бывший сенатор объяснил, почему у Байдена будет слабый авторитет Видео
09:43
Коронавирус у детей: ученые опровергли популярный миф
09:30
Самый модный зимний маникюр 2020 - серебристый маникюр и синие ногти: фото Фото Видео
09:17
Очевидцы раскрыли шокирующие подробности гибели ведущего НТВ в Подмосковье Видео
09:10
Гороскоп на 8 ноября для всех: материальная жатва и рабочие успехи Видео
08:48
Пожизненная неприкосновенность Путина: от чего пытается обезопасить себя "бог нации" мнение
08:26
Врач посоветовала, что обязательно должен иметь дома больной COVID-19
08:20
Коронавирус в Украине 8 ноября – за сутки обнаружили еще более 9 тысяч больных Видео
07:48
Верховный лидер Ирана назвал спектаклем президентские выборы в США Видео
07:17
Байден выступил перед нацией: что пообещал американцам новоизбранный президент Видео
07:13
Вирусолог назвал продукты, которые запрещены при коронавирусе Видео
06:55
Почему Байдену рано праздновать победу мнение
06:02
С Днем ангела, Дмитрий: как красиво поздравить Димочку в Дмитриев день
05:33
Астролог назвала худшие часы 9 ноября: от чего отказаться Видео
05:05
Смерти неизбежны: врач разнес идею с карантином выходного дня Видео
Реклама
04:24
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео
03:48
Кому в 2021-м нельзя рисковать: астролог назвала даты рождения
03:01
Диетолог объяснила, кому нельзя лимон Видео
02:16
Sony назвала главный недостаток будущей PlayStation 5 Видео
01:37
Инфекционист растолковал, как спастись от тяжелого коронавируса Видео
00:58
Минздрав идет на крайние меры: Степанов анонсировал ужесточение карантина Видео
07 ноября, суббота
23:58
Американцы с размахом на улицах празднуют победу Байдена на выборах Фото Видео
23:55
Наследство на 100 миллионов: стало известно, кому достанется недвижимость Жванецкого Видео
23:41
В США впервые вице-президентом станет темнокожая женщина Видео
23:18
Зеленский назвал резню в Кривом Роге терроризмом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять