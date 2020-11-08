Донбасс не получит особый статус: Кравчук заговорил о распаде Украины

Леонид Кравчук / Прямий

Верховная Рада намерена принять закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе с учетом пожеланий отдельных районов Донецкой и Луганской областей при ряде условий, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Как подчеркнул он в интервью ТАСС, Украина не будет закреплять особый статус Донбасса в Конституции.

"Мы говорим об особенных условиях местного самоуправления на этих территориях, которые должны быть закреплены законом. Рада такой закон должна принять и примет. В нем будут учтены особенности исполнительной власти, представительской, вопросы, связанные с правовыми аспектами и многими другими слагаемыми общественной жизни", - сказал он.

Украина, по словам Кравчука, "готова предусмотреть и другие гуманитарные, языковые особенности жизни на этих территориях".

В то же время он отметил, что о закреплении особого статуса в конституции, как предусмотрено минскими соглашениями, речь не идет.

"Украина - моногосударство. В конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями. Тогда это уже федеративное государство с невиданной ранее в мире формой существования", - сказал он.

Он уверен, что в случае закрепления особого статуса для Донбасса, другие регионы Украины могут изъявить такое желание: "А закреплять статус Донецкой, Луганской областей? Еще кого? Тогда это уже не государство".

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина понимает, что Донбасс сильно отличается от другой части страны, в связи с чем парламент и готов предусмотреть особые условия самоуправления.

"Через шесть лет войны представить, что в Донбассе такие же условия, как во Львовской области, - это просто фантазия, мы это понимаем", - считает Кравчук.

Он добавил, что сначала с Донбасса должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования и восстановлен контроль над территорией: "Получается, что это территория Украины, но сама Украина к ней отношения не имеет. Она только должна подготовить закон о выборах, но мы не мальчики для битья".

Новость обновляется.