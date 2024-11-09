Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

Главное из заявления:
- В Киеве и Львове самая сложная энергетическая ситуация перед зимой
- Ситуацию может осложнить дефицит электроэнергии и атаки РФ на энергетическую инфраструктуру
Киев и Львов оказались перед угрозой блэкаута накануне зимы. В этих городах самая сложная энергетическая ситуация среди всех городов Украины. Об этом заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Новини.LIVE".
"В тяжелой ситуации находится город Львов, в сверхтяжелой ситуации находится город Киев", - подчеркнул специалист.видео дня
Игнатьев отметил, что ситуацию может осложнить дефицит электроэнергии или атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. Это в свою очередь поставит под угрозу поставки тепла в города.
По его словам, ситуация в Киеве является "сверхсложной". Игнатьев отметил, что для аварийного энергообеспечения столицы необходимо не менее 150 МВт генерирующих мощностей.
"Тех самых газопоршневых установок, чтобы обеспечить насосную группу "Теплокоммунэнерго", жилых домов и водоснабжающей организации, когда не будет устойчивого электроснабжения или из-за дефицита электрической энергии. И мы скоро это почувствуем: либо из-за обстрелов, а возможно, это будет синергия этих двух факторов. Поэтому необходимо обеспечить доставку теплоносителя в каждый дом, а для этого необходима электрическая энергия. К большому сожалению, ни город Киев, ни город Львов, точно знаю, не прошли это испытание", - пояснил он.
Кто такой Станислав Игнатьев?
Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.
Отключение света в Украине - прогнозы
Напомним, 4 ноября в "Укрэнерго" сообщили о росте потребления электроэнергии в Украине из-за похолодания. По словам заместителя министра энергетики Романа Андарака, система будет работать стабильно, если Россия не нанесет массированных ударов по энергосистеме.
Также, по словам советника премьер-министра Юрия Бойко, зимой в Украине возможны отключения света по графикам, в зависимости от погоды и мороза. При температурах до -5°C Украина может пройти зиму без значительных ограничений, но при морозах от -10°C и ниже возможен дефицит электроэнергии, что приведет к введению графиков ограничений.
Как сообщал Главред, Кабинет министров Украины обновил порядок определения приоритетных объектов для электроснабжения. Согласно новому постановлению от 1 ноября 2024 года, объекты сил безопасности, обороны и мобильные операторы не подпадают под графики отключений электричества.
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