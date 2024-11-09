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Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

Руслана Заклинская
9 ноября 2024, 00:30
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Дефицит электроэнергии или атаки РФ могут привести к риску блэкаута и усложнят доставку тепла и воды в города, заявил Станислав Игнатьев.
Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего
Два города Украины накануне зимы оказались на грани блэкаута / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное из заявления:

  • В Киеве и Львове самая сложная энергетическая ситуация перед зимой
  • Ситуацию может осложнить дефицит электроэнергии и атаки РФ на энергетическую инфраструктуру

Киев и Львов оказались перед угрозой блэкаута накануне зимы. В этих городах самая сложная энергетическая ситуация среди всех городов Украины. Об этом заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Новини.LIVE".

"В тяжелой ситуации находится город Львов, в сверхтяжелой ситуации находится город Киев", - подчеркнул специалист.

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Игнатьев отметил, что ситуацию может осложнить дефицит электроэнергии или атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. Это в свою очередь поставит под угрозу поставки тепла в города.

По его словам, ситуация в Киеве является "сверхсложной". Игнатьев отметил, что для аварийного энергообеспечения столицы необходимо не менее 150 МВт генерирующих мощностей.

"Тех самых газопоршневых установок, чтобы обеспечить насосную группу "Теплокоммунэнерго", жилых домов и водоснабжающей организации, когда не будет устойчивого электроснабжения или из-за дефицита электрической энергии. И мы скоро это почувствуем: либо из-за обстрелов, а возможно, это будет синергия этих двух факторов. Поэтому необходимо обеспечить доставку теплоносителя в каждый дом, а для этого необходима электрическая энергия. К большому сожалению, ни город Киев, ни город Львов, точно знаю, не прошли это испытание", - пояснил он.

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Станислав Игнатьев?

Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.

Отключение света в Украине - прогнозы

Напомним, 4 ноября в "Укрэнерго" сообщили о росте потребления электроэнергии в Украине из-за похолодания. По словам заместителя министра энергетики Романа Андарака, система будет работать стабильно, если Россия не нанесет массированных ударов по энергосистеме.

Также, по словам советника премьер-министра Юрия Бойко, зимой в Украине возможны отключения света по графикам, в зависимости от погоды и мороза. При температурах до -5°C Украина может пройти зиму без значительных ограничений, но при морозах от -10°C и ниже возможен дефицит электроэнергии, что приведет к введению графиков ограничений.

Как сообщал Главред, Кабинет министров Украины обновил порядок определения приоритетных объектов для электроснабжения. Согласно новому постановлению от 1 ноября 2024 года, объекты сил безопасности, обороны и мобильные операторы не подпадают под графики отключений электричества.

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