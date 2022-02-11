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Еще одна многоэтажка Киева перешла на дрова: в чем проблема

11 февраля 2022, 15:22

Электроэнергию жильцы получают по коммерческому тарифу, а воду - из скважины, так как официально дом не введен в эксплуатацию.

Дом не введен в эксплуатацию официально / Facebook

В Киеве появилась еще одна многоэтажка, которую жители отапливают дровами.

Известно, что официально дом не введен в эксплуатацию, поэтому электроэнергию его жильцы получают по коммерческому тарифу, а воду - из скважины. Хотя стоки они сбрасывают в городскую ливневую канализацию.

Как сообщил киевлянин Владимир Гуцул в Facebook, речь идет о 30-этажке ЖК "Совские пруды". Отмечается, что "наследие печально известного застройщика Анатолия Войцеховского".

"Специфической особенностью дома является то, что он расположен рядом с Байковым кладбищем. С соответствующими видами из окон. А еще рядом - крематорий, который тоже добавляет панорамный колорит. Да, похоже, такие пейзажи не пугали и не пугают тех, кто здесь приобрел квартиры. Они, как свидетельствует домовой чат, отдавали себе отчет, что и где покупают", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Украине взлетит стоимость аренды квартир: названы новые расценкиНапомним, ранее подобная ситуция произошла в еще одной проблемной новостройке. Ее также начали отапливать. Твердотопливную котельную установили в 16-этажном жилом доме ЖК Кузьминский-2.

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Также Главред сообщал, что январь в 2022 году традиционно стал одним из самых спокойных месяцев на рынке недвижимости. Хотя в столичное жилье украинцы в начале 2022-го вложили на 25% больше денег, чем в 2021-м.

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