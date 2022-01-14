Отопление многоэтажек дровами и дикие платежки: что происходит в скандальных недостроях

Многоэтажку отапливают дровами / Facebook В.Гуцула

В Киеве жители проблемной новостройки начали отапливать 16-этажный дом дровами. Твердотопливную котельную установили в ЖК Кузьминский-2.

Как рассказал журналист, эксперт в сфере ЖКХ Владимир Гуцул в Facebook, в доме не подключены никакие коммуникации. Тем не менее, жители ЖК в комментариях к посту уверяют, что водопровод и канализация работают исправно, а проводить газ в дом и не планировалось.

По словам эксперта, поблемная новостройка, наследие скандально известного "черного" застройщика Анатолия Войцеховского.

Ситуация в "Кузьминском-2" не уникальна, говорит эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко. Есть и другие "проблемные" застройщики. Еще сотни таких ЖК – вокруг столицы, пишет Obozrevatel.

К примеру, в Крюковщине в нескольких километрах от Киева ввода дома в эксплуатацию уже пять лет ожидают инвесторы ЖК iHome. Половина из них уже вселилась в здание – за электроэнергию платят по коммерческому тарифу, который составляется 5,18 грн за 1 кВт*час (в сданном доме платят 1,44 грн), а отопление собственной газовой котельной обходится в несколько тысяч гривен.

"У нас конфликт между собственником земли и застройщиком. Вообще мы уже не особо и ждем, пока дом сдадут в эксплуатацию. Знаю, что в больших квартирах, которые по 100 квадратов, получают платежки по 11 тыс. грн за жилье в несданном доме. Дом наполовину пустой. На моем этаже, честно говоря, тепло. Но и платим мы только за свет и воду около 4 тыс. грн в месяц. И это в небольшой квартире в 43 квадратных метра", – рассказывает инвестор ЖК iHome Иннеса.

Цены на квартиры в недостроях на 40% ниже рыночных. Жильцы часто сталкиваются с перебоями с водоснабжением, электроэнергией, теплом. Заселена только часть домов. И по закону львиную долю таких многоэтажек нужно сносить. Например, дома строили на территориях, которые предназначены для "приусадебных участков".