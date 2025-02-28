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"Это наследие, которое я с любовью оставляю будущим поколениям": Михаил Поплавский презентовал более 60 своих книг

Олег Макаров
28 февраля 2025, 11:56пресс-релиз
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Михаил Поплавський
Михаил Поплавский/ Instagram poplavskiy_michail

Михаил Поплавский презентовал первокурсникам свои книги и учебники, написанные за 32 года ректорской деятельности.

Презентация изданий состоялась в Киевском университете культуры для студенческой молодежи. Библиография автора насчитывает более 60 книг – учебные пособия, научно-популярные словари для будущих специалистов, энциклопедии, интерактивные медиакниги. Книги по коучингу, лидерству и лайфхаки в достижении успеха.

Все книги Михаил Поплавский передал в научную библиотеку, где они будут оцифрованы.

Издание пригодятся студентам, научным работникам, преподавателям, работникам культуры и искусства, а также всем, кто интересуется развитием украинской культуры, образования и шоу-бизнеса.

Михаил Поплавський

"Более шестидесяти книг – это не просто цифра, а история моей жизни на рубеже тысячелетий. Это годы поисков, сомнений, открытий и побед.

Каждая страница – мысли, пережитые моменты и профессионально-практический опыт. Это наследие, которое я с любовью оставляю будущим поколениям – как путеводитель, источник вдохновения, как возможность увидеть мир моими глазами", - сказал Михаил Поплавский.

Ознакомиться с книгами можно на официальном сайте Михаила Поплавского:https://poplavskiy.com/rektor/#books

Михаил Поплавський

Среди презентованных учебных пособий: Менеджер культуры (1993), Азбука Паблик Рилейшнз ’97 (1997), Менеджер шоу-бизнеса (1999), Управление персоналом (2000), Шоу-бизнес: теория, история, практика (2001), Антология современной украинской эстрады (2003), 20 принципов управления, или как управлять собой и людьми (2006), Азбука паблик рилейшнз (2007), Менеджмент, маркетинг. Комплексный терминологический словарь-справочник (2008), Менеджмент. Маркетинг (2008), Антология современной украинской эстрады (2009), Имидж (2009), Лидерство как бренд (2009), Гостинично-ресторанный сервис (2010), Гостинично-ресторанный сервис (2011), Алфавит public relations (2016), Гостинично-ресторанный сервис (2016), Лидерство как бренд (2016), Кулинарология в 3 ч. (2018).

Михаил Поплавський
Михаил Поплавський
Михаил Поплавський
Михаил Поплавський

Также известные и новосозданные автобиографические книги: Ректор (1997), Родословная (2007), Как стать популярным и богатым. Версия Михаила Поплавского (2007), О времени и о себе: фотоальбом (2009), Ректор (2009), Мир моей любви (2010), Здравствуй, родное село!:фотоальбом (2012), Ректор (2017), М. Поплавский: Украинский путь (2016), Рассветы моей жизни. Мечиславка: фотоальбом (2017), Как стать популярным и богатым. Версия Михаила Поплавского (2017), The Rector (2018), Михаил Поплавский. Юбилей (2020), Неизвестный Поплавский (2023), Жизнь в стиле фанк (2023), Жизнь в фотографиях : фотоальбом в трех томах (2024), Media Business. Как стать популярным и счастливым (2025 год).

Михаил Поплавський

Историко-публицистическое издание Михаила Поплавского "Энциклопедия независимости в документах и ​​фактах" в 2 томах. Том 1 (1990-2006 гг.) и том 2 (2007-2021 гг.). Книга "Энциклопедия независимости" - манифест действия, жизни и риска Михаила Поплавского, хронология фактов деятельности Университета культуры и его ректора глазами СМИ. Через призму многочисленных публикаций и видеоархивов прослеживаются изменения в обществе независимой Украины.

Михаил Поплавський
Михаил Поплавський

Мотивационные книги для молодежи, в которых на примере собственной жизни автор утверждает, что формула успеха реально есть, и для этого совсем не нужно быть избранным или обладать чрезвычайными способностями. Михаил Поплавский хочет донести молодому поколению действенные и практические "формулы" личного успеха: Формула успеха (2000, 2013, 2016), Формула лидера (2017), Лайфхаки Михаила Поплавского (2019), ТикТок – эмоциональный медиа-бизнес (2021), Как стать популярным и богатым. Версия Михаила Поплавского (2022), Верь у себя (2023).

Михаил Поплавський

Почетное место в библиографии Михаила Поплавского заняли книги посвященные сохранению украинских кулинарных традиций как важной составляющей национального наследия: К вашему столу от Михаила Поплавского: рецепты авторской кухни (2008); Вкус от Михаила Поплавского: рецепты авторской кухни (2009), Украинская кухня от Михаила Поплавского (2012), Ukrainian cuisine from Mykhailo Poplavskyi (2012), Kuchnia ukrainska (2016), Знаменитые блюда народов Украины (2016).

Михаил Поплавський

Издания посвящены истории становления и развития проектов, основателем, автором идеи, генеральным продюсером и меценатом которых является Михаил Поплавский: Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" (2022), Шаг к звездам (2023).

Михаил Поплавський

По завершению экскурса в историю создания книг Михаил Поплавский отметил: "Эволюция не стоит на месте. Мир движется вперед. Образование становится ключевым фундаментом современного общества.

Искусственный интеллект, квантовые технологии, биоинженерия – это новая реальность, в которой каждый из нас должен найти свое место.

В мире идет великая информационно-интеллектуальная революция, где выигрывают те, кто умеет мыслить, анализировать и быстро адаптироваться к новым вызовам. Наше оружие – интеллект, образование, креативное мышление и инновации!

Большое уважение команде Президента Владимира Зеленского за внедрение и развитие диджитализации в стране, в частности Вицепремьер-министру, Министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову относительно цифровизации национального образования.

Приятно, что образование в Украине адаптируется к мировым трендам и вызовам времени.

Университет культуры уверенно идет в ногу со временем: электронная библиотека книг, видеоматериалов и лекций, внедрение искусственного интеллекта – все это открывает новые горизонты для обучения. Мы активно работаем над цифровой трансформацией образовательного процесса – от этого зависит конкурентоспособность университета. Разрабатываем образовательное приложение "Университет в смартфоне", который станет удобным инструментом для эффективного образовательного процесса студентов и преподавателей. Внедряем искусственный интеллект в университете.

Следующие книги над которыми я работаю – "Искусственный интеллект: Университет будущего" и "На рубеже тысячелетий". Это взгляд в будущее, где технологии и знания объединяются, создавая новую реальность национального образования. Мы должны показать всему миру, что Украина это нация сильных, талантливых и образованных людей".

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высшее образование университет культуры Михаил Поплавский
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