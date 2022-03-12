Эвакуационные поезда из Харькова: как выехать из города 12 марта

Укрзализныця / УНИАН

В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля, Харьков стал одним из городов, который постоянно подвергается военной агрессии. Как эвакуироваться из Харькова, объясняет Главред.

Эвакуационные поезда из Харькова

Поезда для эвакуации мирных жителей из Киева ежедневно отправляются со станции "Харьков Южный". Учитывая заполняемость вагонов, могут назначаться дополнительные рейсы. Подробную информацию можно узнать на странице Укрзализныци в Facebook. 12 марта из Харькова будут курсировать следующие поезда:

3:42 №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец

16:00 – ИС+ Харьков – Львов

15:09 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов

15:09 №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород

17:20 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов

17:20 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород

19:27 №795/796 Харьков-Пас. - Днепр

20:15 №21/22 Харьков-Пас. – Трускавец

21:08 - № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск

21:50 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов

21:50 №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород

23:42 - №8/7 Харьков-Пасс. - Одесса-Главная

Пункт эвакуации в Харькове

Для желающих отправиться в Полтаву на автобусе в помещении Песочинского дворца культуры и искусств по адресу Полтавское шоссе 114 открыт пункт эвакуации в Полтаву. Проезд на автобусе бесплатный. Тут также можно получить временное укрытие. Автобусы курсируют на Полтаву с 10:00 до 15:00.

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